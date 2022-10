Com mais de um 11 milhões de seguidores nas redes sociais, a dupla de palhaços mais amada do Brasil, Patati Patatá, chega a Curitiba para animar a semana do Dia das Crianças. Com sua turnê “Sorrir e Brincar” eles prometem um espetáculo não só para as crianças, mas para a diversão da família toda. A apresentação acontece às 17h do sábado, dia 15 de outubro, no Teatro Positivo.

O espetáculo traz canções já conhecidas do repertório da dupla, como Dança do Macaco, Lôro e Ronco da Vovó; grandes clássicos do universo infantil, como Tindolelê, Piuí Abacaxi e Ursinho Pimpão; além de composições de outros autores. Os ingressos custam a partir de R$60 e estão disponíveis pelo site da Disk Ingressos.

No palco, os palhaços são acompanhados de dançarinos e dançarinas, em um cenário colorido, que propõe aos espectadores uma viagem ao lúdico. Além disso, o show tem muita interação com o público com perguntas e brincadeiras entre uma música e outra.

Como não poderia ser diferente, “Sorrir e Brincar” traz os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças. Um espetáculo para toda a família! Com diversão garantida para a criançada!

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba.