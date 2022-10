Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, o shopping Pátio Batel, em Curitiba, estará ambientado para uma aventura cheia de surpresas para a criançada: é o Halloween dos Doces Enfeitiçados, uma expedição cheia de surpresas, com turmas formadas por ordem de chegada, das 16h às 20h, durante os três dias.

A aventura é recomendada para crianças de 3 a 12 anos, e conta com cenografia temática exclusiva, apresentações de dança e música e, é claro, uma emocionante caça aos doces em 20 lojas participantes. A recepção e início desta brincadeira será no piso L1.

“A cada ano buscamos trazer inovações nas experiências para que não seja mais um evento de Halloween, e sim seja algo realmente especial. Este ano convidamos a arquiteta Bárbara Cassou para participar do desenho do projeto, e contamos com a produção cenográfica da Perverts, uma referência no segmento. Com esse time de experts garantimos que a experiência será mesmo inédita!”, destaca Henrique Kuntzler, head de marketing e relacionamento do Pátio Batel.

Principais atrações

As crianças terão à disposição uma aventura na Boca da Bruxa, no Piso L1, onde poderão brincar em um espaço com instrumentos gigantes e, após as atividades recreativas, poderão sair nas turmas de expedição para assistir apresentações de música e dança. No piso L3, ao fim da expedição, receberão uma sacolinha e um mapa para que realizem a caça aos doces, logo após a apresentação musical.

No lounge Bolhas, no Piso L2 do Pátio, uma cenografia de cemitério contará com uma apresentação de dança e uma performance artística para entreter a criançada.

Já no Piso L3, uma Feira dos Doces Assombrados trará uma máquina de algodão doce temático – preto e laranja – e apresentação de uma banda de rock, com músicas e trajes especiais para a ocasião.

Roteiro do Halloween dos Doces Enfeitiçados

As expedições sairão a cada 15 minutos, com turmas de 30 crianças, com cadastros feitos por ordem de chegada. No total, serão atendidas 510 crianças em 17 turmas, por dia. No ponto de saída, haverá uma animação dos recreadores para o início da aventura horripilante.

Algumas observações sobre o roteiro:

– Recepção e início, no Piso L1, com atividades recreativas, a partir das 16h;

– Cadastro em uma das turmas, por ordem de chegada, para a expedição do Halloween;

– A cada 15 minutos, uma turma com até 30 crianças seguirá para o circuito dos Doces Enfeitiçados, com três espaços cenográficos, nos pisos L1, L2 e L3;

– Carrinhos de bebê não são recomendados pois o circuito tem deslocamento por vários pisos do shopping;

– Não será possível realizar pré-inscrição para o próximo dia.

Os pais podem ficar tranquilos, pois no Piso L1 haverá uma área com atividades paralelas, caso as turmas estejam lotadas. Os recreadores farão atividades lúdicas e entregarão, também, uma sacolinha com doces.

O Pátio Batel fica na Av. do Batel, 1868, em Curitiba. As atividades serão gratuitas, por ordem de chegada, saída da expedição no Piso L1, em frente à Ginger.