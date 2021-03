Patrick Estrela, amigo inseparável de Bob Esponja, será protagonista de sua própria série com a história focada na família, em 2021. A Nickelodeon anunciou nesta quinta-feira (4) a estreia neste ano de “The Patrick Star Show”, spin-off do desenho Bob Esponja.

A nova série de 13 episódios é uma comédia familiar estrelada por Patrick e sua família. Ela terá uma versão mais jovem de Patrick apresentando seu próprio talkshow, que terá interferências das aventuras imprevisíveis da sua família.

A irmã mais nova do personagem irá trabalhar nos bastidores para garantir que seu show esteja sempre funcionando bem. Os pais Bunny e Cecil, e seu avô, GrandPat, os apoiam em divertidos momentos.

O dublador de Patrick no desenho original, o ator Bill Fagerbakke, fará a voz do personagem em The Patrick Star Show. Ele estará acompanhado por um elenco que fará os outros personagens, como Tom Wilson que dará voz ao pai Cecil Star; Cree Sumer à mãe Bunny Star; Jill Talley interpretará Squidina Star, a irmã mais nova de Patrick; e Dana Snyder como GrandPat Star.

O Patrick Star Show faz parte da estratégia da Nickelodeon de oferecer as maiores franquias para crianças e famílias, além de expandir o portfólio da empresa de entretenimento. Ela possui propriedades influentes como Patrulha Canina, As Tartarugas Ninja, As Pistas de Blue e Você, nova série de animação Star Trek: Prodigy, a parceria com os Smurfs e a recém-anunciada coprodução de Transformers.

Bob Esponja, desde seu lançamento em 17 de julho de 1999, reinou como a série de animação número um na TV. Ao mesmo tempo, gerava um universo de personagens amados, bordões e memes da cultura pop, lançamentos teatrais e produtos de consumo. Ela ganhou um prêmio Tony Musical da Broadway e uma base de fãs global.

A série é a propriedade mais amplamente distribuída na história da ViacomCBS Networks International. Ela é assistida em mais de 170 países e territórios, traduzida em mais de 30 idiomas e com uma média de mais de 100 milhões de espectadores por mês. No ano passado, sua emissora de TV original, a Nickelodeon, oficializou que Bob Esponja é LGBT.

Bob Esponja foi criado por Stephen Hillenburg e produzido pela Nickelodeon em Burbank. O desenho animado narra as aventuras náuticas e às vezes absurdas de Bob Esponja, uma otimista esponja do mar e seus amigos da Fenda do Biquíni.