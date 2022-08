Curitiba promete ter muita diversão neste domingo (14), Dia dos Pais, com a presença do humorista Paulinho Mixaria, que se apresentará às 20h, no grande auditório do Teatro Positivo, com sua nova temporada “Tá todo mundo louco”. O divertido gaúcho, que é considerado um dos maiores humoristas brasileiros, promete arrancar muitas risadas da plateia, com o seu humor voltado para a família.

Ele que é conhecido como o “humorista das famílias” pelo seu humor sadio e sem palavrões, traz em sua trajetória uma legião de fãs que aguardam ansiosamente sua presença pelos teatros de todo o país. Os ingressos do 2º lote estão à venda pelo Disk Ingressos (leia mais no serviço).

Mixaria que com seu carisma, simplicidade e desenvoltura aborda assuntos e “causos” que não se comparam a “piadas decoradas”, pois não existe espetáculo repetido, o repertório se renova a cada show, o exemplo mais concreto é o que ocorreu com a história do “sagu”, que era uma simples piada de um minuto e tornou-se muito maior, quase que um monólogo.

Improviso, humor inteligente e sem palavrão são as ferramentas que Paulinho Mixaria utiliza para desfilar histórias como a do Sagu, Chuchu, Família dos Marrom e muitos outros, tudo sem palavrões, apelações e nada de conotações sexuais ou palavras fúteis, sendo um evento para toda a família.

A maneira em que trata as situações e as mensagens que repassa dentro de seu repertório toca as “famílias” que prestigiam os espetáculos, tendo uma formação constante de plateia, pois não fala palavrões e apelações, sendo um espetáculo limpo, onde as crianças, os adultos, os vovôs e as vovós podem estar tranquilamente sorrindo sem constrangimentos.

“O palco para mim é sagrado” este é o seu lema; diz o artista, e o resultado se vê em suas redes sociais, em suas apresentações, tendo grande reconhecimento do público com a diversão em família. “Fazer humor onde crianças e adultos possam se divertir juntos é gratificante demais”, diz o artista. São 29 anos de muita estrada, experiências e gargalhadas pelo Brasil todo e sua plateia renova-se a cada ano que passa. “Sorria com Paulinho MIXARIA !”

Serviço

O que? Paulinho Mixaria apresenta o show de humor “Tá todo Mundo Louco”

Quando? 14 de agosto de 2022 (domingo), às 20h. Duração: 90 minutos.

Onde? Teatro Positivo – Grande Auditório – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido.

Quanto?

2° lote – Plateia Superior – Meia-entrada (R$ 50,00) e Inteira (R$ 100,00).

2° lote – Plateia Inferior – Meia-entrada (R$ 55,00) e Inteira (R$ 110,00).

Não está inclusa a taxa administrativa Disk Ingressos de R$ 12,00.

A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor. Desconto de 50% na inteira para Clube Gazeta

Pontos de venda: Loja Disk Ingressos no shopping Ventura e na bilheteria do Teatro Positivo. Também pelo site do Disk Ingressos.

Realização: Pires Produções