Os médicos consideram o estado de Paulo Gustavo, 42, irreversível, segundo o último boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do ator e humorista. Ele está internado desde o dia 13 de março por complicações da Covid-19.

Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante.

LEIA TAMBÉM:

>> “Muito grave, mas ele está vivo”, diz Tatá Werneck ao desmentir morte de Paulo Gustavo

>> Danilo Gentili testa positivo para Covid-19 e pede orações para fãs

Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes

Leia abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria de imprensa do ator e humorista:

*

Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva.

A equipe médica acaba de emitir novo boletim divulgado pela assessoria de imprensa do ator:

“Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante.

Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes.”

A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível.