Divisor de águas do showbusiness brasileiro dos anos 80, o espetáculo “Rádio Pirata Ao Vivo” ganha reedição. Há tempos os fãs de todas as idades pediam que Paulo Ricardo voltasse a apresentar o repertório do álbum lançado em 1985 e que é, até hoje, o mais vendido da história da música brasileira, ganhando os palcos em uma superprodução dirigida por Ney Matogrosso.

Com realização da Prime e da MG Entretenimento, a nova turnê, batizada de “Rádio Pirata ao Vivo – 35 anos”, que celebra o espetáculo emblemático chega a Curitiba nesta sexta, dia 29 de abril, para um show inédito no palco do Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15.

+ Leia mais: Dia da Sogra! Sogra é para sempre, mesmo após o divórcio, você sabia?

“Estreamos o show ‘Rádio Pirata ao vivo’ no dia seguinte ao meu aniversário de 24 anos, em São Paulo, com a presença e a bênção de nosso padrinho Chacrinha, e o impacto foi imediato. As pessoas enlouqueceram com o laser e a direção precisa e sofisticada de Ney, e na semana seguinte participamos de um festival no Gigantinho, em Porto Alegre”, lembra Paulo Ricardo.

Ele conta ainda que foi o sucesso meteórico de sua versão de “London, London”, que não estava no disco de estúdio, que fez a banda fazer um registro ao vivo. “Em poucos meses, a música estava em primeiro lugar nas paradas de todo o Brasil, pasmem, sem que houvesse sido lançada em nenhum disco. Assim, decidimos registrar o álbum “Rádio Pirata ao vivo”, gravado no Anhembi em Sampa, mixado em Los Angeles, que permanece até hoje como o álbum mais vendido da história do Brasil, assim como a turnê, que quebrou todos os recordes dos lugares por onde passou. Foram 250 shows em 15 meses para mais de 2 milhões e 500 mil pessoas”, finaliza Paulo.

+ Veja mais: Direto de Las Vegas (EUA), espetáculo “Sinatra Forever” chega a Curitiba

Já para Ney Matogrosso foi a sua estreia como diretor, já em uma superprodução. “Conheci o Paulo Ricardo bem antes, quando ele era jornalista e escrevia para uma revista de música. Durante uma entrevista, ele me contou que tinha uma banda e tudo mais. Um tempo depois, quando “Louras geladas” começava a tocar timidamente no rádio, o empresário Manoel Poladian me disse que estava buscando uma banda de rock e eu sugeri que ele ouvisse os meninos. Depois de contratá-los, Poladian me perguntou se eu queria dirigir o show e a minha condição para aceitar foi que ele me desse carta branca e condições pra fazer tudo que eu pedisse. Assim foi feito e o show teve uma produção escandalosa! A minha inspiração veio toda do filme Blade Runner: tinha raio laser e luz neon em toda a beirada do palco, que parecia uma nave espacial. Foi um fenômeno para a época”, disse Ney.

Paulo Ricardo, que recentemente fez uma aparição surpresa no The Voice Brasil e fez as 4 cadeiras virarem, revisita o repertório do show mais emblemático dos anos 80 em Rádio Pirata Ao Vivo – 35 anos”, que depois do Rio seguirá para outras capitais.

“Sim, é exatamente o mesmo show de 85, com os canhões de raio laser e tudo mais. O mesmo show que está eternizado no DVD homônimo. O mesmo show que moveu multidões. Se você esteve lá, vai se arrepiar. Se não esteve, bem-vindo a bordo”, define Paulo.

+ Veja também: Queijo, leite, iogurte e outros lácteos vão ficar mais indigestos, financeiramente

No repertório do show na capital paranaense fazem parte hits como “Rádio Pirata”, “Revoluções por Minuto”, “Alvorada Voraz”, “A Cruz e a Espada”, “Naja”, “Olhar 43”, “Estação no Inferno”, “London London” e “Flores Astrais”.

Foto: Isabela Pinheiro / Divulgação

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm. Pessoas VACINADAS com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br