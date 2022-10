Com músicas de Chico Buarque, a peça teatral infantil “Rádio Saltimbancos” promete ser uma das principais atrações neste fim de semana em Curitiba. A peça do consagrado diretor Márcio Roberto vai estar em cartaz no Teatro Guaíra, contando a história do rádio, com homenagens a locutores de forma lúdica, expressando a importância do veículo de comunicação mais popular do Brasil.

“Rádio Saltimbancos” é o mais novo espetáculo do Centro Cultural Boqueirão e da MRG Produções Artísticas, mesma produção da peça infantil “A Arca de Noé”. Segundo Márcio Roberto, a história começa com crianças em um porão na casa do vovô.

“Elas encontram um rádio, uma máquina de costura antiga, um disco de vinil do Saltimbancos e um livro dos “Os Músicos de Bremen”, e transformam o porão em um estúdio de rádio. As crianças começam a contar a história do rádio e aí, utilizam os bichinhos do Saltimbancos: um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata. Vira uma rádio novela”, contou o diretor em entrevista para a Tribuna do Paraná.

Segundo Márcio Roberto, a história começa com crianças em um porão na casa do vovô. Foto: Divulgação

A ideia é mostrar para o público infantil, a importância do rádio para a sociedade, com temas importantes, que utilizam uma linguagem de fácil compreensão e entendimento.

“É uma grande brincadeira de crianças, de levar para as atuais crianças, o rádio. Algumas nem conhecem o rádio. Uma homenagem a essa comunicação. E pretendemos fazer convites a radialistas, para assistiram ao espetáculo. Estamos fazendo uma relação dos convidados, e a ideia que ao menos uma vez por semana, uma pessoa ou família venha a receber essa homenagem. Posso adiantar que a primeira homenageada vai ser a Luciane Honório”, contou o diretor.

Questionado sobre os motivos de se fazer uma relação com o clássico “Saltimbancos”, Márcio comentou que a obra serve de inspiração para a classe artística, pela longevidade e história, mas que precisava ter um toque diferente do original. “O Saltimbancos é um clássico, e decidimos fazer algo diferente. Pegar essa obra e fazer uma homenagem ao rádio, falar da história e da importância do rádio, dos locutores, e levar algo a mais para as crianças”, completou o curitibano, que é um profissional renomado com mais de 30 anos na área.

Serviço

Rádio Saltimbancos

Local: Guairinha– Auditório Salvador de Ferrante

Datas: sábado 08/10, domingo 09/10 e quarta-feira 12/10

Horário: às 16h

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Valor: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada (é necessário apresentar documento que comprove o direito ao benefício na entrada do evento).