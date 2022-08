O Pedalada Curitiba noturno, que proporciona à população atividade física e de lazer com bicicleta pelos bairros da cidade, já tem a programação completa para o mês de agosto.

Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o pedal noturno ocorrerá nas cinco semanas do mês e tem largada sempre às 20h. É só chegar e participar.

Nas segundas-feiras (dias 8, 15, 22 e 29 de agosto), a saída acontece na Rua da Cidadania do Carmo. Nas terças-feiras (dias 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto), a atividade começa na Rua Kellers, no bairro São Francisco.

Nas quartas feiras, as saídas são de lugares diferentes. Nos dias 3, 17 e 31 de agosto, os ciclistas partem da Rua da Cidadania do Cajuru; no dia 10, da Rua da Cidadania Fazendinha; e no dia 24, da Paróquia Nossa Senhora da Cabeça (Rua N. Sr.ª da Cabeça, 1.687 – CIC).

Nas quintas (4, 11, 18 e 25 de agosto), a saída do pedal noturno acontece no Parque Bacacheri. E nas sextas-feiras (5, 12, 19 e 26 de agosto), o início da atividade acontece na Rua da Cidadania do Bairro Novo. Inscrições para o Pedala Metropolitano Curitiba-Colombo também estão abertas.

Atividades do Pedala Curitiba Noturno

Segunda-feira (8, 15, 22 e 29 de agosto)

Boqueirão – Rua da Cidadania do Carmo. Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430. Saída às 20h

Terça-feira (2, 9, 16, 23 e 30 de agosto)

Matriz – Praça Garibaldi, Rua Kellers/Largo da Ordem. Saída às 20h

Quarta-feira

3, 17 e 31 de agosto

Cajuru – Rua da Cidadania do Cajuru, Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150. Saída às 20h

10 de agosto

Fazendinha – Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700. Saída às 20h

24 de agosto

CIC – Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, Rua Nossa Senhora da Cabeça, 1687. Saída às 20h

Quinta-feira (4, 11, 18 e 25 de agosto)

Boa Vista – Parque Bacacheri – entrada dos Arcos. Rua Eduardo Geronasso, 1.600. Saída às 20h

Sexta-feira (5, 12, 19 e 26 de agosto)

Bairro Novo – Rua da Cidadania Bairro Novo. Rua Tijucas Do Sul, 1.700. Saída às 20h