Quem sempre sonhou em dirigir um veículo off-road numa pista que realmente desafie as características da pick-up ou SUV tem compromisso marcado até o próximo sábado. A Jeep Experience acontece nesta quinta (23), sexta (24) e sábado (25) na RAM Arena, montada na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Os test drives gratuitos das marcas do grupo Stellantis vai promover uma experiência única aos visitantes.

O evento será repleto de aventura 4×4 e muita adrenalina, caraterísticas que estão na essência de algumas das marca da gigante mundial dos automóveis. Serão três dias com várias atividades que irão proporcionar ao público visitante uma experiência única.

O espaço reúne pista off-road para test-drive, tudo em um só lugar para uma vivência imersiva nas marcas. Na pista escada, a subida conta com degraus e a decida é lisa. O circuito Jeep é um evento com entretenimento para todas as idades e promete reunir os apaixonados pelo espírito Jeep e RAM.

O Jeep Experience e Arena RAM serão realizados na Pedreira Paulo Leminski e serão gratuitos e é abertos ao público, sendo necessário apenas um cadastro prévio pelo site curitiba.agendamentoexperience.com.br e curitiba.agendamentoram.com.br/ para test drive. Por lá, é possível selecionar o Jeep que desejar para realizar o test-drive off-road, podendo escolher a data e horário e até o modelo dos carros escolhido para teste.

Os convidados poderão participar de atrações como tirolesa, parede de escalada, conhecer o Jeep Wave com estúdio de tatuagem e os produtos da Ram Store e da Jeep Gear. Vale ressaltar que o evento segue os protocolos de segurança e prevenção da covid-19, conforme a legislação local.

A Pedreira Paulo Leminski fica na Rua João Gava, 970.