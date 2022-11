Após três anos, o festival dos clássicos do rock nacional, Primei Rock Brasil, volta a Curitiba neste sábado (26) para a sua terceira edição, na Pedreira Paulo Leminski. A programação reúne bandas e artistas que marcaram época o pop rock brasileiro. Os shows começam a partir das 13h, com abertura dos portões às 11h30.

A lista de atrações traz Jota Quest, Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz e Nando Reis, com show de abertura do trio Colomy. A organização é da Prime.

Criado em Curitiba em 2018, o festival rompeu as fronteiras locais e foi a outras cidades, como Recife (2019) e Belo Horizonte (2019) – e este ano realizou uma edição na Esplanada do Estádio Mineirão, com ingressos esgotados.

O festival

Com início às 13horas, a maratona musical será inaugurada pelo power trio paulista Colomy, de Sebastião Reis, filho de Nando Reis. Na sequência, será a vez de Nando Reis e sua coleção de hits para cantar junto, como “O Segundo Sol”, “Relicário”, “Sou Dela” e “Marvin“. Embelezando a tarde, a musa Paula Toller celebra 40 anos de carreira encantando o público com grandes sucessos, entre eles “Nada Sei”, “Lágrimas e Chuva”, “Amanhã É 23” e “Como Eu Quero“.

Para os fãs dos Titãs, a banda se apresenta no Prime Rock Brasil em formato trio – Branco Mello, Sergio Brito e Tony Bellotto – recriando o antológico disco Titãs Acústico MTV, de 1997, com versões para canções posteriores, como “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que É Amor” e “Toda Cor”.

As memórias afetivas do público continuam a ser ativadas pelo caldeirão musical bem-humorado da quarentona Blitz, pelas incursões poéticas do cantor, compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger; Também celebrando quatro décadas de estrada, o quarteto Capital Inicial toca novos arranjos para clássicos como “Veraneio Vascaína”, “O Passageiro”, “Fátima”, “Natasha” e “À Sua Maneira“. Já os mineiros do Jota Quest fazem uma viagem por seus 25 anos de trajetória musical. Perto de tantos veteranos, até parece pouco tempo, mas para os fãs da banda é o suficiente para se emocionar ao som de canções como “Na Moral”, “Encontrar Alguém”, “Fácil” e “Só Hoje“.

Trânsito

Segundo a organização, as ruas João Enéas de Sá, Eugenio Flor e Antônio Krainski serão parcialmente bloqueadas a partir das 8h de sábado. A Rua João Gava será totalmente bloqueada assim que houver necessidade.

As linhas de ônibus que passam pelo local, bem como o ponto de táxi, serão desviados para a Rua Nilo Peçanha. Portanto, estará proibida a circulação de qualquer veículo na Rua João Gava até o total esvaziamento da Pedreira Paulo Leminski, salvo pessoas portadoras de necessidades especiais, que terão acesso apenas para estacionar seus veículos em locais prévios.

A Setran deverá orientar o trânsito no local.

Serviço

Local: Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, s/nº)

INGRESSOS: a partir de R$180,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

PISTA – R$180,00 (meia-entrada) e R$360,00 (inteira) + taxa adm.

CAMAROTE LAGO – R$400,00 (meia-entrada) e R$800,00 (inteira) + taxa adm.

CAMAROTE – R$490,00 (meia-entrada) e R$980,00 (inteira) + taxa adm.

IN STAGE – R$850,00 (meia-entrada) e R$1.700,00 (inteira) + taxa adm.

MEIA-ENTRADA – válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PcD) e portadores de câncer.

INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível ou um brinquedo em bom estado de conservação possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do festival.

Vendas: Online: www.blueticket.com.bre nos postos de venda credenciados conforme divulgação oficial.

Classificação indicativa: 18 anos. De 16 a 18 anos acompanhados de um maior responsável. De 12 a 16 anos apenas acompanhados com o pai ou mãe ou responsável legal.

Informações para o público: Instagram oficial: @primerockbrasil.curitiba