Quem quiser começar a entrar no clima do carnaval pode pular nas pedrinhas da Pedreira Paulo Leminski no sábado, 19, a partir das 12h. A festa de pré-carnaval terá quatro palcos e segue até 0h30. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do local a R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada). Moradores de Curitiba com comprovante de residência também têm direito à meia-entrada.

Confira a programação musical:

Pedreira Stage

12h às 15h – Henrique Mhao

Palco Canto das Pedras

12h às 15h – Tiago Bigode

Palco Lagô Music Hall

12h às 15h – Trio Degradê

16h45 às 19h30 – Grupo Canjão

Palco Quem Não Gosta de Samba

15h às 17h – Banda É Nóix

17h30h às 19h30 – Blokinho

19h30 às 22h – DJ Giusy Giglio

22h às 00h30 – DJ Luana Angrooves

Outras atrações na festa são rapel, escalada, tirolesa e o pêndulo, um balanço em queda livre com mais de 15 metros de altura. O rapel e a escalada podem ser realizados por iniciantes ou profissionais e o ingresso para qualquer uma das quatro modalidades sai por R$ 35 por pessoa.

As crianças terão um parque (R$ 60, 3 horas para uma criança; R$ 110, 3 horas para duas crianças; e R$ 150, 3 horas para três crianças) de mais de 3 mil metros quadrados para brincarem durante a folia, com monitores, trenzinho e um navio pirata naufragado. Quem levar seu animal de estimação pode deixar o bichinho no day care do DocG ou circular com ele pela festa.

Serviço

Pré-Carnaval Viva Pedreira, no dia 19 de fevereiro, das 12h à 0h30. Ingressos: R$ 15 (inteira), R$ 7,50 (meia-entrada ou habitantes de Curitiba que mostrarem comprovante de residência). Crianças entre 5 e 11 anos, estudantes e professores com mais de 60 anos, pessoa com deficiência e acompanhante, doadores de sangue e jovens com baixa renda que possuam CadÚnico também pagam meia entrada. Crianças até 10 anos não pagam o ingresso de entrada, apenas do parquinho. Informações pelo Instagram @pedreirapauloleminski