Após dois anos com transmissão exclusivamente online devido à pandemia da covid-19, o tradicional coral de Natal do Palácio Avenida voltará a ter a presença do público no calçadão da Rua XV, no centro de Curitiba.

A 32ª edição do Natal do Palácio Avenida, um dos mais tradicionais espetáculos natalinos do país, volta ao formato presencial com o tema “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”. Serão três apresentações, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, sempre a partir das 20h.

E quem passa em frente ao Palácio Avenida já percebe que o clima natalino chegou para valer, com a fachada sendo cuidadosamente preparada para as apresentações, ganhando as cores e luzes do Natal – são mais de 90 mil luzes e elementos decorativos.

A decoração será inaugurada oficialmente no dia 1º de dezembro e seguirá até 6 de janeiro, acompanhada de uma trilha musical natalina, permitindo que os visitantes façam fotos e vídeos.

Expectativa

Bernardo Manita, responsável pela execução da trilha sonora do espetáculo há quase uma década. Foto: Átila Alberti

O pianista Bernardo Manita, responsável pela execução da trilha sonora do espetáculo há quase uma década, não esconde a emoção e a expectativa pela volta das crianças do coral às janelas do palácio e do público enchendo o calçadão.

“Desde que eu entrei para o espetáculo, eu acredito que esta edição tem tudo para ser a mais emocionante de todas, porque ela marca a retomada da presença das crianças e do público depois de dois anos sem esse contato que é a essência da apresentação”, conta Manita.

Pianista, cantor e compositor com uma trajetória de mais de 15 anos de apresentações ao redor do Brasil, com um repertório composto por Blues, Jazz, R&B e Soul, Manita tem um carinho especial pelo trabalho com o coral infantil.

“Esse contato com as crianças é sempre muito emocionante porque sabemos que cada uma delas traz alguns momentos difíceis em suas histórias de vida e também que a arte pode mudar essa realidade. Este ano, acredito até que por conta da volta das apresentações presenciais, as crianças se emocionaram ainda mais nos ensaios. Nunca tinha acontecido nesses anos todos de uma criança parar de cantar no ensaio porque se emocionou com a música, e nesse ano isso aconteceu mais de uma vez”, conta.

Bastidores

Para a Tribuna, Bernardo Manita revelou que esta edição do espetáculo terá muitas novidades. “Este ano o espetáculo está bem renovado, temos oito músicas novas de um total de 13 e acredito que a emoção será ainda mais especial pelo retorno das crianças presencialmente nas apresentações”, diz.

O coral natalino do Palácio Avenida é composto por cerca de 100 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa Educação, do Bradesco, que promove desenvolvimento educacional e psicossocial, aulas de educação musical e plano de saúde. A musicalização tem início no começo do segundo semestre e vai até o fim de outubro. Em novembro, começam os ensaios para o espetáculo de Natal.

O Natal do Bradesco tem direção de criação de Daniel Marques, direção musical de Dulce Primo e concepção e produção da AKM Performma. O Bradesco, que comanda o evento desde 2016, mobilizou mais de 500 colaboradores de 16 áreas diferentes para a realização dessa 32ª edição.

Preparação

Natal do Palácio Avenida terá público presencial neste ano | Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

Por trás das janelas do edifício, o trabalho tem início meses antes com o envolvimento de times como marketing, inclusão e diversidade (RH), social, administração, mídia e jurídico.

Além disso, há a participação especial do Programa Voluntários do Bradesco que atua por meio da área de sustentabilidade. O programa é responsável por selecionar, treinar e apoiar os chamados “Anjos do Natal”: colaboradores que, de forma voluntária, acompanham os coralistas. Os “Anjos” têm o papel fundamental de garantir a segurança e o bem-estar das crianças antes, durante e depois das noites de apresentação.

Serviço

Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Tema: “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”

09, 10 e 11 de dezembro – (neste ano a apresentação será em um único final de semana por conta da Copa do Mundo)

Horário: 20 horas

Local: Palácio Avenida – Centro de Curitiba/PR