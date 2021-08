No último final de semana, inaugurou no Shopping Jardim das Américas o Dreams Games e Boliche. Agora, cinco pistas de boliche totalmente automatizadas, fazem parte deste novo espaço para diversão. Desde sempre, o boliche é sinônimo de reunião de amigos e família e agora a cidade ganha este novo espaço de lazer.

Para o aluguel da pista não há necessidade de agendar horário, a utilização é por ordem de chegada. Caso estejam ocupadas, o cliente aguarda em uma lista de espera até a liberação da pista. O tempo mínimo para alugar uma pista é de 1 hora e com número máximo de 6 jogadores por pista. Os valores variam de acordo com o dia da semana: de segunda a quinta é R$ 49,90 por 1 hora; sexta e domingo custa R$ 59,90 e aos sábados o valor é R$ 69,90.

Além do boliche, o espaço conta com pista de carrinho bate-bate, mini roda gigante, diversos games interativos, simuladores e espaço kids com escalada, tobogã e piscina de bolinhas.

A rede Dreams Games possui 16 operações no sul e sudeste do país e agora está no 2º Piso do Shopping, próximo à Praça de Alimentação. “Pensando sempre em trazer o melhor para os clientes, o Shopping Jardim das Américas presenteia Curitiba com mais essa opção de lazer em família. Afinal, há 23 anos o Shopping Jardim das Américas faz parte da família dos curitibanos, sempre crescendo e se desenvolvendo”, declara Juliano Faria, gerente geral do Shopping Jardim das Américas.

O shopping também apresenta novas lojas: Revelex, Zero 41 Store – moda jovem, Vickings Facas e Estações Café. Para setembro está prevista a inauguração das marcas Dóffee Donuts & Coffee e também a Cololido – Algodão Doce, além do Espaço Gourmet, com três restaurantes exclusivos em um único espaço de 665 m².

O Shopping Jardim das Américas, que fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63, e suas lojas mantém todos os protocolos de segurança recomendados, confiando ao estabelecimento muito mais segurança para seus colaboradores, lojistas e clientes. Mais informações em (41) 3366-5885.