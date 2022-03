Quem é da galera do samba e do pagode já pode comemorar e pensar na roupa para sair. Crias de São Paulo e Rio de Janeiro, os grupos Pixote e Sorriso Maroto se reúnem para uma noite bem animada em Curitiba. No sábado, dia 12 de março, eles desembarcam na capital paranaense com repertório de hits e novidades para as apresentações que acontecem no Jockey Eventos (Av. Victor Ferreira do Amaral, 2291), a partir das 21h30.

Receita de sucesso, convivência e amizade. Grandes sucessos não faltam na carreira do Pixote que desde os anos 90 marcam território na história do samba e pagode. Formado por Dodô, Tiola e Thiaguinho, já lançaram tantos hits que resumir tudo no repertório de um show é sempre um desafio. Falta espaço para tanta música de sucesso.

A mais recente é “Nem de Graça”, que já colocou o Pixote mais uma vez na lista das cinco mais tocadas nas rádios do país. Mas é na estrada que o sucesso se confirma, sempre recorde de público e casa cheia, percorrendo o país e um coral que canta com o grupo canções como “Idem”, “Franqueza”, “Fissura”, “Insegurança”, “Frenesi”, “Manda um Sinal”, “Já é Madrugada, “Pira”, “Meu Amor”, entre outros hits. Essas entre outros sucessos devem fazer parte do repertório do show. Encontro de Erros, é o DVD mais recente do grupo no formato drive in, gravado em 2020.

O grupo carioca Sorriso Maroto chega na cidade com a turnê do projeto “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”. Segundo o vocalista Bruno Cardoso, o musical vem ainda mais carregado de energia boa por conta de estar de volta aos palcos. “Gravamos esse projeto em fevereiro de 2020, antes de tudo acontecer. Estamos muito felizes com a volta e de poder estar viajando o Brasil todo de novo, levando música e alegria para um recomeço geral”. Além de Bruno, o Sorriso, como é carinhosamente chamado pelos fãs, conta ainda com Cris Oliveira (percussão e vocal), Sério Jr. (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão).

O repertório do show é formado por canções que unem gêneros e gerações, entre elas inédita “Nosso Flow”, que mistura o pagode com o trap, “100 Likes”, que já alcançou o single de Ouro, e “Reprise”, que fez parte do DVD anterior do grupo. O público poderá ouvir também as faixas “50 Vezes”, música que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, “Primeiros Erros”, sucesso conhecido pelo grupo Capital Inicial e “Eu Topo”, escolhida como música de trabalho por seu clima romântico.

Ingressos

Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa para o setor Pista. A área vip custa a partir de R$160,00 (meia-entrada) + taxa. O pagamento pode ser feito em até 3x sem juros pelo cartão de crédito. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pessoas vacinadas com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. Mais informações no Disk Ingressos ou pelo telefone (41) 33150808.