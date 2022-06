Depois de 5 anos e a pedido dos clientes, a Pizzaria Maluca volta para o Shopping Jardim das Américas para a alegria da criançada. A programação será entre os dias 1º e 24 de julho, das 14h às 20h, na Praça de Eventos, em uma parceria com a pizzaria Qualitá, tradicional na região do Jardim das Américas.

“O evento era super tradicional no Shopping Jardim das Américas. Ao longo das edições anteriores mais de 8 mil crianças já colocaram a mão na massa em nossa Pizzaria Maluca. Como a saudade ficou grande, decidimos trazer este evento de volta para a alegria dos nossos clientes”, conta a gerente de Marketing Daniella Soni.

Na atividade, as crianças escolhem se preferem preparar uma pizza salgada ou doce, tudo com muita diversão e um lanche no capricho! O valor para participar é de apenas R$ 5,00 e as inscrições deverão ser feitas através do formulário que estará nos posts das redes sociais, APP e site do Shopping.

Serviço

O que? Pizzaria Maluca

Quando? De 01 a 24/07/22, das 14h às 20h

Onde? Praça de Eventos – 2º Piso – Shopping Jardim das Américas. Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63.

Quanto? R$ 5,00 pelo formulário nas redes sociais, site ou APP do Shopping