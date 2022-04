Se você está cansado daquelas pizzas “normais” e quer experimentar algo diferente, bem parecido com a tradicional pizza feita em Roma, na Itália, seus problemas acabaram. Inaugurou há poucos dias no bairro Ahú, em Curitiba, a Romanvs, que tem como proposta juntar ingredientes finos e importados para produzir, assar e servir uma pizza diferente, leve e marcante.

E a degustação para qual a Tribuna foi convidada provou que o produto corresponder exatamente às expectativas. Massa leve, fina, crocante por fora e macia por dentro. Ela leva apenas cinco ingredientes – farinha, fermento, água, sal e azeite – e a maturação demora cerca de 72 horas, um diferencial que lhe confere a crocância e a leveza prometidas.

As pizzas romanas são assadas em formato retangular e servidas in teglia, assada na forma. “A pizzaria surgiu de um hobby que eu tinha, que é a paixão pela panificação, e que evoluiu para as pizzas. Gosto muito de fazer experimentações na cozinha e pensei ‘por que não apresentar a pizza romana para mais pessoas?’”, contou o orgulho proprietário da Romanvs, Alexandre Barros.

“Ela é bem diferente do produto que consumimos rotineiramente aqui no Brasil, de massa mais grossa. A pizza de Roma fascina tanto o paladar quanto os olhos, porque seu visual é de cores vibrantes, que convidam ao saborear”, acrescentou o sócio do empreendimento.

Alexandre Barros foi anfitrião da noite em que pudemos experimentar 4 sabores de pizza, além da saborosa massa crocante e macia, e uma novidade: o Doppio Crunch, uma espécie de sanduíche preparado com a massa da pizza no lugar de pão.

No cardápio da Romanvs há tanto sabores clássicos italianos, como a Margueritta Premium, Fungui Premium e Prosciutto Premium (presunto cru), quanto releituras das preferidas dos brasileiros, caso da Frango Crisp Premium (frango com catupiry) e Orapoixx (portuguesa).

As pizzas são vendidas nos tamanhos grande (8 pedaços), com a possibilidade de escolher dois sabores, e média (4 pedaços).

O “tal” do Doppio Crunch teve recheio de Mortazza (muçarela e mortadela italiana), DiNero (muçarela, presunto cru italiano, tomate cereja sweet, pesto e rúcula baby) e Prosciutto di Búfala (muçarela de búfala e presunto cru italiano).

Importante destacar que, para produzir as pizzas e os sanduíches, a pizzaria dá preferência a fornecedores locais, estimulando o comércio da região. A exceção é a farinha, que é importada e ajuda a garantir a exclusividade da massa, que é bem diferente das que têm fermentação natural e viraram febre recentemente, além do molho de tomate, que é italiano.

A Romanvs trabalha com serviço de salão, takeaway e delivery, pelo iFood ou diretamente no site da pizzaria, onde também está disponível o cardápio completo. O preço das pizzas é compatível com a qualidade entregue nas mesas e partem de R$ 40.

Ela fica na Rua São Sebastião, 575, bairro Ahú. O funcionamento é de terça à domingo, das 18h às 22h30. Mais informações pelo telefone (41) 3090-0575.

Fachada da Romanvs, no bairro Ahú. Foto: Divulgação