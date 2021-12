Vai até o próximo domingo, no auditório Antônio Carlos Kraide, no bairro Portão, em Curitiba, a 2ª Mostra de Teatro de Bonecos Portão Cultural. O evento começou no último dia 22 de Novembro e acaba neste dia 12 de dezembro. O evento contará também com a mostra de vídeo-teatro e exposição de bonecos feitos com jornal, além de oficinas especialmente desenvolvidas para crianças e adolescentes.

Nesta quinta-feira, às 20h, os espectadores podem conferir a peça “Entre Janelas”, da Companhia Tato Criação Cênicas. Também no auditório Antônio Carlos Kraide.

Ainda no dia 09 de dezembro, será exibido o filme “No mundo de Maria João”, às 19h30. A entrada é gratuita, mas pede-se a doação de um kg de alimento não perecível.

O auditório fica na Avenida República Argentina 3430, no bairro Portão.