Quem optar por passar as férias do verão 2022 nas praias do Paraná, não vai se arrepender. Um dos mais tradicionais espaços para shows musicais do litoral, o Café Curaçao, em Guaratuba, inaugura sua programação nesta quarta-feira. Quem abre a agenda é o grupo de pagode Di Propósito, mas a lista tem artistas de renome internacional.

Com realização da Prime, a programação promete um leque de estilos musicais bem grande para atender a todos os públicos. Para brindar a chegada de 2022, Maiara & Maraísa darão boas-vindas ao novo ano com um show programado para 1º de janeiro. No dia seguinte, domingo (2), a casa recebe Armandinho, um dos principais nomes do reggae nacional.

Já no dia 06 de janeiro quem sobe ao palco do Café Curaçao é a dupla sertaneja Henrique & Juliano, uma das mais tocadas no Brasil. Já no dia 07 será a vez do pagodeiro Thiaguinho.

Pedro Sampaio toca dia 8 de janeiro, Dennis DJ assume a festa no dia 14 e no dia 15 rola a tradicional festa Feijão da Fundação. No dia 21 os Barões da Pisadinha tomam o palco para si num show de muito tecno-brega, com os maiores hits dos últimos meses. Dia 22 o Grupo Atitude 67 comanda a festa.

No último final de semana de programação, o grupo de pagode Menos é Mais leva o seu churrasco para as areias de Guaratuba no dia 28, um dia antes do show de encerramento comandado por Hugo e Guilherme.

“Nós vamos ter o verão mais emocionante de todos os tempos. Estamos trabalhando muito para isso. Será surreal voltar a viver as emoções e sentir toda a energia do Café Curaçao. O público pode aguardar pela melhor programação de verão do Brasil”, revela Mac Lovio Solek, diretor da Prime e do Café Curaçao.

Os ingressos já estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam:

PISTA – a partir de R$50,00 (meia-entrada) + taxa adm

ÁREA VIP – a partir de R$100,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com a atração e setor e o pagamento pode ser feito em até 6x pelo cartão de crédito.

Pessoas VACINADAS com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Os ingressos também poderão ser adquiridos em vários locais do Litoral e em diversas cidades do Paraná: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), bilheteria do Café Curaçao (das 11 às 20h), Guarasurf ( Caiobá e Guaratuba), Crocosfiha (Guaratuba), Red Point (Garuva), DVICZ (Paranaguá), Maxi Mundial (Praia de Leste, Caiobá, Morretes e Paranaguá), Óticas Diniz (Joinville, Londrina, Jaraguá do Sul, Francisco Beltrão, Ibiporã, Apucarana, Arapongas, Cambé e Rolândia), Posto Dubai e Canadá (Maringá), Lojas Havaianas (Cascavel), Livraria Verbo (Ponta Grossa), Rede Farma (Umuarama), Casa Ajita (Foz do Iguaçu) e Royal Comércio de Roupas (Campo Largo).

Informações para o público: 41 3315 0808.