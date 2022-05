A Praça da Alemanha, ao lado do bosque que ajuda a preservar o Rio Tarumã, no Jardim Social, em Curitiba, ganhou uma nova área de lazer com brinquedos feitos de troncos de eucalipto de reflorestamento, além de um totem de identificação do local e seis bancos para descanso dos frequentadores. O parquinho tem brinquedos sustentáveis e fica na lateral da Rua Ozório Duque Estrada.

“Nessa praça que homenageia os imigrantes alemães, já que Curitiba é uma rua que passa por diversos países, estamos ampliando as possibilidades de recreação e estimulando o convívio consciente da garotada da comunidade local com a natureza”, disse Greca.

O projeto é do Departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para fazer os cinco brinquedos, foram usadas 300 toras de eucalipto, cordas e material metálico de fixação. São eles o Caminho Maluco, Travessia, Chute ao Alvo, Escalada e Ponte Móvel.

Foto: Daniel Castellano / SMCS.

Crianças curtiram a novidade

A estudante Maria Cecília Montenegro não pensou duas vezes e trocou os patins que usava na calçada alternativa por um par de tênis. “É muito legal aqui. É o meu parquinho”, disse a menina, que prefere a Travessia. O desafio consiste em usar uma corda para ir de um ponto ao outro do brinquedo. “Agora ela tem mais um motivo para vir aqui”, observou a mãe da menina, Lívia Montenegro.

Miguel Amaral chegou na praça e foi direto para a Escalada. Sob a supervisão da mãe, Andressa Amaral, ele fez o percurso várias vezes. “Ele adora subir, escalar e fica muito focado quando está fazendo isso”, contou a mãe do menino, que é autista.

Já os irmãos Giorgio, Ana Serena e Mariana Murbach Zardo experimentaram os cinco brinquedos e gostaram de conhecer Greca pessoalmente. “A gente ganhou um livrinho do prefeito, mãe”, disse o menino para Eloisa Murbach Arbigaus, que acompanhava tudo de perto. Na saída, Giorgio pediu e conseguiu um autógrafo de Greca.

Foto: Daniel Castellano / SMCS.

Espaços verdes lado a lado

Com 20.850 m2, o local já conta com trilhas, pista de caminhada e academia ao ar livre. A Secretaria Municipal de Obras Públicas acompanhou a construção dos brinquedos, que completam outras melhorias promovidas no vizinho Bosque de Portugal.

A partir de 2019, o local ganhou pistas de caminhada e um novo sistema de iluminação com tecnologia LED. Essas intervenções atenderam às exigências de compensação ambiental estipuladas pelo município.

Outro atrativo do bosque é a Alameda dos Cantares Portugueses. Trata-se de um espaço com 22 pilares que servem de base para azulejos portugueses pintados à mão e onde estão inscritos trechos de poemas. Os versos são dos portugueses Luís de Camões e Camilo Pessanha e dos brasileiros Gregório de Matos e Castro Alves.

Serviço

Bosque Municipal de Portugal

Endereço: Rua Fagundes Varella, 774

Praça da Alemanha (a praça do parquinho)

Rua Osório Duque Estrada, s/nº

Jardim Social

Abertos diariamente