Música e solidariedade marcam a 10ª edição do Festival de Música Playing for Change Day, nos dias 24 e 25 de setembro, na praça Afonso Botelho — Praça do Athletico, em Curitiba. O festival é gratuito e oferece programação voltada para toda a família, é pet friendly e traz apresentação de bandas e artistas locais, espaço Kids e feirinha gastronômica nos dois dias do evento.

O Playing for Change Day teve início em 2011 e é um dia de celebração da música, promovendo apresentações artísticas e musicais em praças, parques, bares e escolas em diversos países, com o propósito de mostrar a importância da música como agente transformador da sociedade. O evento tem como finalidade proporcionar que a comunidade tenha acesso a uma variada gama de atrações artísticas e culturais gratuitas, permitindo também que artistas locais e bandas regionais possam divulgar e compartilhar seus trabalhos com o público em geral, desenvolvendo e fomentando a produção cultural local.

O festival, promovido pela Oxigênio Eventos com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba, reunirá músicos e bandas locais, com o intuito de arrecadar recursos para a manutenção do Instituto Playing for Change, uma instituição sem fins lucrativos, braço independente da Playing for Change Foundation, organização que conta com 16 programas educacionais e sociais atuando em 11 países ao redor do globo.

Também haverá apresentações artísticas, realizadas pelas crianças atendidas pelo Instituto, durante os dois dias de programação.

No Brasil, a sede do Instituto Playing For Change está localizada aqui em Curitiba no bairro Cajuru, juntamente com a Associação de Moradores – Moradias Cajuru. O Instituto foi criado em 2015, e atende mais de 120 crianças/adolescentes de 7 a 21 anos, que participam de oficinas culturais e artísticas, além do ensino da língua inglesa, em contraturno escolar.

O projeto desenvolve um trabalho voltado à socialização e instrução das crianças e adolescentes, e busca fortalecer as relações entre a comunidade e as famílias atendidas, direta ou indiretamente, sempre dando importância ao desenvolvimento dela e fomentando a economia local.

O Instituto aposta na cultura e na educação como agentes de transformação social para melhorar a vida de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social e econômica. O projeto que já atendeu mais de 2 mil crianças ao redor do mundo, usa a música como ferramenta de inclusão e transformação social, para atingir a vida desses jovens para fazer com que eles possam crescer numa realidade mais justa e menos desigual, cercada por um ambiente de paz e de criatividade, tendo a arte como fonte de inspiração e aprendizado.

A gestora do Instituto Playing for Change, Virginia Martins, explica que, nos quase sete anos de atuação, o projeto já ofereceu oficinas de musicalização, percussão, dança, canto, educação ambiental, maracatu, teatro, teatro musical, violão, capoeira, yoga, informática, inglês e iniciação ao mercado de trabalho entre outros eventos voltados diretamente à comunidade.

“A música e a educação artística possibilitam que essas pequenas mentes brilhantes se desenvolvam em harmonia, imersos em um ambiente que inspira paz, ritmo e aprendizado. E assim como toda boa ideia, essas crianças crescem com a consciência da sua comunidade, com disciplina e respeito ao próximo e a meio onde vivem. Mais que adultos, tornam-se cidadãos do bem, que sabem da sua importância na propagação dessa agenda positiva mundial. Cada uma dessas crianças e adolescentes é acompanhada individualmente, levando em consideração sua história, particularidades e despertando novos talentos”, explica Virgínia.

Serviço de Arrecadação

O evento, que já acontece há 10 anos, ganhou o apoio de alguns dos principais bares e restaurantes de Curitiba — que, para ampliar a arrecadação, vão participar da pré-campanha de doação e ajudar na manutenção do Instituto Playing For Change, durante o mês de setembro. Clientes poderão doar qualquer valor acima de R$10,00 via link da bio no Instagram @pfcdaycwb ou pelo site vakinha.com.br.

Abaixo as marcas que estão apoiando o Instituto Playing for Change na campanha de arrecadação:

A 10ª edição do Festival de música Playing for Change Day será nos dias 24 e 25 de setembro, sábado e domingo, das 12h às 20h, na Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL 24/09/2022

WES VENTURA

REGRA 4

ESPECIAL TATARA

PC&THIAGUINHO

BIGODE GROOVE

DJAMBI.

