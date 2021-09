Depois do sucesso da primeira etapa do Prêmio Bom Gourmet – a de novidades que surgiram em Curitiba durante a pandemia – e que recebeu mais de 80 mil indicações on-line, chegou a hora de ressaltar aqueles cantinhos preferidos do público em diversas especialidades.

Na nova fase que começou na segunda-feira (06/09), o público volta a participar on-line e poderá indicar até o dia 27 de setembro seus favoritos em 12 categorias, entre elas Cafeteria, Padaria, Doceria, Pizzaria, Hamburgueria, Cachorro-quente, Massa, Carne, Oriental, Local que tem espaço aberto (na cidade ou área rural de Curitiba e região); Opção para almoço.

O foco das indicações não é no prato ou produto, mas no estabelecimento da preferência do leitor, aquele que ele quer ver reconhecido pelo Prêmio. Diferentemente de anos anteriores, quando havia a etapa de votação para eleger o primeiro lugar de cada especialidade, na edição de 2021 são os nove estabelecimentos mais indicados nesta fase (e por categoria) que entrarão para o grande guia do Prêmio.

Na 11.ª edição do Prêmio, realizada pelo Bom Gourmet e PinÓ, não haverá escolha dos melhores ou primeiro lugares. Os destaques de cada etapa serão apresentados em listas formadas a partir das indicações on-line do público e de categorias que terão jurados convidados. O objetivo desta edição é celebrar as novidades que surgiram em plena pandemia e reconhecer os estabelecimentos que se reinventaram.

Mobilização

A etapa das novidades que abriram durante a pandemia movimentou a cidade de forma surpreendente no mês de agosto. Durante três semanas houve intensa mobilização dos estabelecimentos, que fizeram campanhas, especialmente nas redes sociais, para angariar votos de seus clientes. E o resultado foram centenas de lugares lembrados pelo curitibano. Agora, a equipe que organiza o Prêmio está fazendo a seleção dos mais indicados que irão compor a lista de destaques de 2021.

O resultado de todas as etapas de 2021 será conhecido na transmissão ao vivo, realizada em 25 de novembro, e na publicação da revista especial do Prêmio. Grandes marcas que valorizam a gastronomia são parceiras como patrocinadores desta edição: Tainá Alimentos, Stella Artois, COGECOM, Gold Food Service, e como apoio: Platinox e FoodCo.

Conheça todas as etapas do Prêmio

Além da fase atual, a de indicação on-line por especialidades, confira as outras etapas:

Novidades – Popular: etapa on-line realizada em agosto. Os 30 mais indicados pelo público serão revelados em novembro.

HAUS Ambientação Lançamentos – a HAUS, plataforma de arquitetura, design e decoração da PinÓ, junto com um grupo de profissionais, vai selecionar os destaques da categoria a partir da lista dos novos lugares mais indicados na etapa anterior.

Especialidades/categorias – indicação do público – De 6 a 27/09, os leitores indicam seus lugares preferidos. As indicações on-line podem ser feitas em 12 categorias.

Especialidades – jurados convidados – O Prêmio também terá júri convidado (consumidores que são assíduos compradores de determinados tipos de produtos e serviços) para indicar em categorias que representam algumas das mudanças de consumo durante a pandemia. Estes jurados darão seus votos nas temáticas Onde comprar vinho; Onde comprar cerveja; Restaurante; Entrega; Vende de tudo.

Seleção Bom Gourmet

Um comitê de especialistas, formado por pessoas que acompanham a movimentação do mercado gastronômico na cidade, vai apontar os destaques desta modalidade. As categorias são Histórias de mudança de rumo; Bares que se reinventaram; Anjos do setor; o fenômeno das portinhas gastronômicas; Lugares especializados em prato/conceito único; Melhores experiências em casa; Chefs que realizam ações sociais; Para ficar de Olho – profissionais que serão apostas para 2022; Valorização da cadeia produtiva (fornecedores e produtores); Menus especiais (degustação e confiança). Com base nos ganhadores de anos anteriores, o Prêmio também vai mostrar “Por onde andam os Chefs 5 Estrelas” e destacar empresários/estabelecimentos resilientes.

