Comemorado neste domingo (08), o Dia das Mães sempre gera aquela correria para garantir o presente, não errar na escolha e ainda encontrar aquela opção que vai surpreender e deixar o coração de mãe quentinho e orgulhoso. Não importa se ficou para a última hora, o que não pode é deixar de agradar quem tanto cuida e se preocupa com os filhos.

Confira opções que vão de coloração pessoal, passeio ao ar livre, tratamentos de beleza para renovar a autoestima, peças em tricot para garantir a elegância no inverno, a feirinha de suculentas e artesanato. Confira!

Stúdio Elisa Kohl

Toda mãe merece!

Após a maternidade é natural que as prioridades mudem e uma certa reorganização aconteça na vida da mulher. Com uma nova vida nas mãos e uma rotina altamente agitada, valorizar o que as mães tem de melhor e mais lindo é papel fundamental da família e, em hipótese alguma deve ser deixado de lado. Então para este Dia das Mães, que tal ousar no presente e fazer com que elas se sintam ainda mais bonitas, seguras e radiantes? A sugestão é uma experiência incrível por meio da coloração pessoal, onde ela vai poder descobrir não só sua cartela de cores, tons que mais valorizam sua beleza, através das cores da make, acessórios, tons de cabelo e composições visuais que funcionam para seu estilo de vida e suas atividades do dia a dia com conforto, criatividade, beleza e elegância.

Passeio e contato com a natureza na Estância Ouro Fino

Momentos especiais em meio a natureza para este Dia das Mães na Estância Hidromineral Ouro Fino, que fica a 38km de Curitiba, em Campo Largo é uma excelente opção para sair da rotina e se conectar à natureza. As churrasqueiras do espaço podem ser reservadas e custam entre R$10 a R$30. Para fazer a reserva e preparar um churrasco delicioso, é necessário acessar o site e garantir os ingressos e churrasqueiras com um dia de antecedência. Além disso, as famílias também poderão aproveitar todo o espaço da Estância que conta com um cinturão verde de mais de 6 milhões de m², 7 trilhas diferentes, fontanários de água mineral natural, bosque, um espaço de animais silvestres que foram resgatados de situações de risco, lagos e mirantes. O local ainda oferece piscinas de água mineral natural e a Cascata dos Amores.

Horário: 7h30 às 17h

Endereço: Estrada Ouro Fino, s/n, Campo Largo – PR (acesso por ônibus a partir do Terminal de Campo Largo, com a linha 107 Bateias)

Tricots, vestidos e conjuntos bem quentinhos na Tatte Store

Perfeita para as mães modernas e que não abrem mão de conforto e elegância juntos. A loja está recheada de tricots, vestidos, saias e conjuntos bem quentinhos para o inverno curitibano. E para quem realizar as compras durante o Bazar Moda do Bem, que fica aberto até este sábado (08), no Buffet du Batel, que fica na Alameda Dom Pedro II, 238, ainda tem descontos bem especiais. Como vestidos a R$ 119,90, conjuntos de fio por R$ 169,90 e blusas de tricot por 139,90.

Horário: Sexta-feira (06), das 12h às 21h, e sábado (07), das 10h às 21h.

Entrada: A entrada no bazar custa R$ 7. Os visitantes também devem doar um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. Crianças com até 12 anos não pagam a entrada.

Endereço: Alameda Dom Pedro II, 238 – Buffet du Batel – Em dias normais a loja funciona no bairro Seminário, na Rua Adolfo de Oliveira Franco, 452.

Instagram: @tattestore

Cardápio especial do Mezmiz para encomenda de Dia das Mães

oto: Mezmiz/Divulgação.

Para o final de semana de Dia das Mães, pensando em facilitar a vida dos filhos e oferecer sabor e qualidade para as mães, Vaneska Berçani, do restaurante Mezmiz, montou uma opção de almoço que serve até 4 pessoas e estará disponível nos dias 7 e 8 de maio, para take away ou delivery. A opção perfeita para não dar trabalho para as mães no dia delas e ainda surpreender com sabores especiais.

O kit inclui como entradas: 4 esfihas de carne pequenas; 4 quibes fritos pequenos; 4 bolinhos de falafel + molho taratour; 200g de pastas (coalhada seca + homus + baba ganoush); pães sírios e torradas. Para o prato principal: 1 salada fatuche; 400g de arroz com lentilhas e cebolas fritas e 1 bandeja de quibe assado com nozes. E para adoçar a data, 4 ninhos diversos de doces árabes. O valor é R$ 220,00 e as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99209-4936 ou pelo telefone (41) 3343-2007.

Para quem preferir comer fora, o salão do restaurante também estará aberto com o cardápio completo. No sábado, das 11h às 22h45 e, no domingo, das 11h às 15h30.

E sem abandonar a tradição do Dia das Mães no restaurante, as mães que fizerem encomendas ou visitarem o salão receberão as tradicionais amêndoas confeitadas.

Endereço: Rua Brasílio Itiberê 4412 – Água Verde

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 11h às 22h45

Domingo das 11h às 15h30

Estacionamento Conveniado

www.mezmiz.com.br

Facebook @mezmiz_br e Instagram @mezmiz_br

Além disso, para as mães que estão retornando ao mercado de trabalho ou passando por um momento de transição e ascensão profissional, nada mais perfeito que empoderá-las para que cheguem seguras da sua imagem e arrasem na nova fase. Então a dica é uma coloração pessoal do Estúdio Elisa Kohl, onde a fundadora que é mãe, avó, professora, mentora e profissional incrível não mede esforços para fortalecer a imagem de tantas outras mulheres Brasil a fora.

Valor da coloração pessoal: R$ 490,00

Como comprar: elisakohl@hormail.com ou (41)99830 1616

Redes sociais: @elisakohl_

Alto da XV Mall

Além das tradicionais lojas do shopping que oferecem especialmente vestuário, calçados e beleza, o shopping está com a Feira de Suculentas – Especial Dia das Mães, em parceria com o Ateliê Jardim CWB. Suculentas ficam lindas em qualquer cantinho da casa, além de ser uma ótima opção de presente. São plantas a partir de R$ 2 e muitas opções de presentes que variam de R$ 15 a R$ 90 reais.

Data: 06, 07 e 08/05

Endereço: R. Camões, 601 – Alto da XV, Curitiba – PR

Feira de Artesanato

Uma feira de mãe para mãe, já que são mamães e avós empreendedoras que trazem produtos artesanais para todos os estilos. São 33 expositores e as opções vão desde decoração a cosméticos e produtos coloniais. Além disso, a feira ainda conta com gastronomia e muita comida caseira. A média de valores é de R$ 35.

Data: 04 a 07 de maio

Endereço: R. Camões, 601 – Alto da XV, Curitiba – PR

Tratamentos para os cabelos no Expert Beauty Center

O Expert Beauty Center oferece ótimos tratamentos capilares com o objetivo de ajudar a construir uma relação de carinho com os cabelos. E neste Dia das Mães, além das opções já disponíveis nos salões a rede vai promover o sorteio de um kit de tratamento home care exclusivo da Keune, contendo shampoo e creme de tratamento da linha So Pure. Todos os clientes que utilizarem a marca nos protocolos do salão, recebem um cupom para concorrer ao presente.

Durante todo o mês de maio, o Expert realiza uma ação promocional. Todos os clientes que realizaram o tratamento reparador da Keune com escova, levam para casa o óleo So Pure Marroccan Argan da marca. O produto possui ingredientes veganos, puros e naturais, que auxiliam na reparação, nutrição e hidratação dos cabelos.

Mesa posta para encher de charme o dia delas!

Uma boa descoberta dos últimos dias foram os jogos americanos e guardanapos de tecido da marca Mizca Home.

As mesas postas nunca estiveram tão em alta e enchem de charme um almoço ou jantar que poderia ser simples mas se torna uma ocasião pra lá de especial. Com opções de peças em tecidos mais nobres, como o linho, a marca oferece kits com opções neutras, coloridas, estampadas, clássicas ou mais vibrantes. Peças como sousplats, talheres especiais, copos, pratos, bowls castiçais e porta-guardanapos também fazem parte do acervo. Vale a pena conferir e investir em uma mesa pra lá de elegante.

A marca está presente no Bazar Moda do Bem até este sábado (07) mas também realiza vendas online através do Instagram @mizcahome ou www.mizcahome.com.br.