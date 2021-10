Uma cafeteria com entradas pela rua e shopping center. Assim será a primeira loja em Curitiba da rede norte-americana Starbucks, que abre as portas até o final de outubro no Shopping Mueller.

De acordo com o anúncio foi feito na tarde desta quarta (6) pela administradora do centro de compras, a primeira das quatro unidades da Starbucks na cidade vai ocupar um espaço de 130 m² que poderá ser acessado pela Avenida Cândido de Abreu e pelo piso L2 do shopping. Será um modelo híbrido de operação segundo Daniela Baruch, superintendente do Mueller.

“O local escolhido para a primeira loja da marca na cidade permite que ela funcione nesse modelo híbrido. Agora, até o café da manhã dos curitibanos terá o sabor Starbucks”, conta.

Embora as obras estejam avançadas, de acordo com o shopping, ainda não há um dia certo de inauguração. “Uma estrutura moderna e sofisticada está sendo preparada para receber os clientes que apreciam o café arábica da mais alta qualidade do Brasil e do mundo”, finaliza o comunicado do Mueller.

Próximas unidades

Além desta unidade de 130 m² no Shopping Mueller, uma outra ainda maior será inaugurada no Pátio Batel até o final do ano. Serão 150 m² no segundo piso de compras do centro comercial, com previsão de iniciar as operações em dezembro.

Também estão previstas unidades nos shoppings Jockey Plaza e Palladium, desenvolvidas em uma parceria entre o Grupo Tacla, que administra os dois centros de compas, e a SouthRock, operadora licenciada da marca no Brasil

O cardápio das novas lojas ainda não foi divulgado, mas deve seguir o padrão da marca no Brasil, que tem opções como Starbucks Frappuccino de brigadeiro e outros cafés de produtores de todo país e do mundo. Há também opções de comidas rápidas como sanduíches, saladas, salgados e doces e outras bebidas, como chás e sucos.

Experiência Starbucks e expansão

A norte-americana Starbucks chegou ao Brasil há 15 anos, em São Paulo. Depois, expandiu para o Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis. Depois de Curitiba, as próximas cidades que vão receber a marca são Porto Alegre e Belo Horizonte.

A marca surgiu em Seattle, em 1971, com a proposta inicial de servir apenas cafés em grãos recém-torrados e moídos. Mas, nos anos 1980, o presidente da empresa, Howard Schultz, investiu na ideia de tornar a Starbucks uma coffee house, inspirado no estilo das cafeterias italianas.

A Starbucks, então, se fortaleceu como um lugar intermediário entre trabalho e casa, com um forte espírito de comunidade. A nova vocação da cafeteria foi batizada de “experiência Starbucks” pela marca.

O modelo focado na longa permanência, identificada pelas imagens de pessoas com seus laptops trabalhando enquanto tomam café, foi abalado durante a pandemia, mas a marca fez algumas adaptações.

“No Brasil, em especial, a Starbucks continua monitorando e adaptando a Experiência Starbucks para melhor atender aos nossos clientes tanto nas lojas, como por meio de outros serviços como delivery, drive-thru e take-away”, finaliza Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks no Brasil.

