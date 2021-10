Uma obra feita em parceria entre os artistas OSGEMEOS e o britânico Banksy, em 2013, faz parte da exposição “OSGEMEOS: Segredos”, em cartaz no Museu Oscar Niemeyer (MON) até 3 de abril de 2022. Este é o primeiro trabalho de Banksy mostrado no Brasil.

A exposição em Curitiba é uma produção original da Pinacoteca de São Paulo, em parceria com o MON, apresentada pela Copel e viabilizada pelo Governo do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba encerra jejum de shows com duas apresentações dos Paralamas do Sucesso

>> Viagem gastronômica pelo mundo! Dez restaurantes temáticos pra curtir em Curitiba

Os artistas explicam que aquele trabalho nasceu de uma maneira orgânica, dentro de um estúdio. Primeiramente, a obra foi exibida embaixo do High Line, na West 24th Street, em Nova York (EUA), e logo estampou a capa da revista The Village Voice. A exposição “OSGEMEOS: Segredos” exibe pela primeira vez a obra do artista britânico no Brasil.

Além da obra feita em parceria com Banksy, são apresentados na exposição mais de 850 itens, entre pinturas, instalações imersivas e sonoras, esculturas, intervenções site specific, desenhos e cadernos de anotações dos artistas. A mostra ocupa todos os espaços expositivos da Torre e do Olho do MON.

OSGEMEOS

A dupla de artistas formada pelos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo (São Paulo, 1974) construiu uma trajetória no mundo das artes sem nunca ter perdido de vista o desejo de manter-se acessível ao grande público.

Esse percurso inclui a participação em mostras nas principais instituições internacionais, como o Hamburger Bahnhof, em Berlim, em 2019, com um projeto concebido em parceria com o grupo berlinense de breakdance Flying Steps – um dos mais premiados mundialmente; a Vancouver Biennale, no Canadá (2014); o Moca – Museum of Contemporary Art, em Los Angeles, nos EUA (2011); o MOT – Museum of Contemporary Art Tokyo, em Tóquio, no Japão (2008); a Tate Modern, em Londres, no Reino Unido (2008), onde os artistas pintaram a fachada, e a Triennale de Milão (2006), na Itália, entre outros.

Ao longo de sua carreira, os irmãos também receberam convites para criar para os principais espaços públicos de mais de 60 países, incluindo Suécia, Alemanha, Portugal, Austrália, Cuba, Estados Unidos – com destaque para os telões eletrônicos da Times Square, em Nova York (2015) –, entre outros.

Serviço

“OSGEMEOS: Segredos”

Até 3 de abril de 2022

Ingressos em: Museu Oscar Niemeyer (MON)