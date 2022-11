Em menos de quatro horas foi esgotado o primeiro lote de inscrições para visitar o Caminho de Luz, no Parque Barigui e Parque Náutico, aberto na manhã desta quinta-feira (10), pela prefeitura de Curitiba. Usuários que acessaram o Guia Curitiba no início da tarde já foram informados que todas as vagas oferecidas no lote inicial haviam sido preenchidas.

Assim, quem quiser percorrer qualquer um dos dois circuitos de carro (drive-thrus) deve ficar atento à abertura do segundo (e último) lote de agendamentos, programada para a próxima quinta-feira (17). Os dois caminhos iluminados são as únicas atrações do Natal de Curitiba 2022 – Luz dos Pinhais que precisam de agendamento prévio. Nos dois parques, O Caminho de Luz é patrocinado pela Ligga Telecom.

“Os drive-thrus foram uma alternativa segura e inovadora que garantiu a milhares de famílias curitibanas e de turistas desfrutarem a beleza e a magia do Natal nos dois anos de pandemia, e fizeram tanto sucesso que decidimos manter a atração na programação deste ano”, destaca Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal do Turismo de Curitiba.

O público poderá aproveitar o circuito no Parque Barigui de terça a domingo, de 29 de novembro a 23 de dezembro. Já no Parque Náutico, no Boqueirão, a atração ficará aberta de 3 a 23 de dezembro, também de terça a domingo.

Em ambas atrações haverá três sessões por dia: 19h – 20h; 20h – 21h e 21h – 22h. O percurso tem duração de aproximadamente 25 minutos.

Caminho de Luz Parque Barigui

No Barigui, o Caminho de Luz começa no portal de acesso pela BR-277 e segue por um circuito de 1,5 km até a Avenida Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações podem ser acompanhas de dentro do carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O circuito tem túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que este ano tem patrocínio do ParkShoppingBarigüi e a outra na saída do percurso, na rotatória da Avenida Candido Hartmann.

No Parque Náutico

Com um percurso de 1,5 Km, o Caminho de Luz do Parque Náutico vai margear o belo lago, na divisa com São José dos Pinhais, e inclui estações com apresentações de presépio vivo, anjos de luz, árvore de Natal. As estruturas do local (pórticos, passarela e torre) estarão iluminadas com microlâmpadas.