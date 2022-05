Procurando o que fazer? Conheça cinco lugares pouco conhecidos de Curitiba

Curitiba é uma cidade enorme e a correria do dia a dia acaba nos tirando a chance de olhar as coisas com mais calma. Às vezes passamos em frente a um lugar incrível sem ao menos termos ideia de tudo que há por trás daquelas paredes, árvores ou cercas.

Sabendo disso, a Tribuna resolveu listar algumas atrações pouco conhecidas, mas que têm o poder de encantar quem as visita e transformar o curitibano em um turista em sua própria cidade.

Parque das Esculturas – Bacacheri

Foto: Gerson Klaina

O Parque das Esculturas – Ciências para a Vida foi inaugurado em junho de 2021. No espaço, peças da premiada artista Elizabeth Titon foram escolhidas para ser exposição permanente. São esculturas em aço, uma obra de 21 peças que convidam a um passeio pela mitologia indígena Xingu.

O Parque das esculturas fica na Rua Dr. Alarico Vieira de Alencar, nº 10, Bacacheri. O espaço abre de segunda a sexta das 10h às 12h e das 14 às 16h. A entrada é gratuita.

Museu Egípcio e Rosa Cruz / Tutankhamon – Bacacheri

Foto: Letícia Akemi

Os objetos expostos no museu “O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon” revelam a importância que a descoberta da tumba do jovem rei teve para a Egiptologia. A múmia Tothmea, que está em Curitiba desde 1995 e tem mais de 2,5 mil anos, pode ser a única no Brasil após o incêndio que destruiu um grande acervo de arte egípcia que existia no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

O passei é um mergulho na história da nossa humanidade e indicado para toda a família. O Museu Egípcio e Rosa Cruz / Tutankhamon fica na Rua Nicarágua, 2641, no Bacacheri. O local funciona de terça à sexta-feira, das 10h às 17h30, aos sábados e domingos, das 10h às 17h. O ingresso custa a partir de R$ 10. Visite o site do museu!

Santuário Mariano Schoenstatt – Campo Comprido

Santuário Tabor Magnificat – Santuário Mariano de Schoenstatt. Foto: Jonathan Campos

Santuário Tabor Magnificat, mais conhecido como Santuário Schoenstatt, fica localizado no bairro Campo Comprido. Para os que ainda não conhecem o local vale a pena fazer uma visita. Seja para ter um momento de fé ou apenas curtir a natureza com paz e tranquilidade, o santuário é um espaço ideal para passar o dia. Com certeza, uma ótima opção de lazer para curitibanos e turistas.

O santuário fica na Rua Padre José Kentenich, 552 – Campo Comprido. Ele fica aberto todos os dias, das 7h30 às 18h30. A entrada é gratuita. Informações pelo telefone (41) 3279-1391. Programação no site www.santuariotabormagnificat.com.br.

Jardim Secreto – Vista Alegre

Um terreno baldio e abandonado se transformou em uma ótima atração para conhecer com a família. Graças ao apoio da vizinhança, o Jardim Secreto oferece um paisagismo super legal, objetos inseridos na natureza em forma de arte, mensagens positivas e locais para belas fotos com flores e outras plantas.

O espaço fica no bairro Vista Alegre, na Rua Arthur Leinig, 400, próximo ao Farol do Saber Machado de Assis. A entrada é gratuita e o espaço funciona apenas aos finais de semana, das 15h às 18h.

Praça das Cerejeiras – Jardim das Américas

Cerejeiras da Praça Tsunessaburo Makiguti. Foto: Ricardo Marajó/SMCS (Arquivo)

A Praça Tsunessaburo Makiguti ganhou um apelido marcante pela beleza que adquire no inverno. A Praça da Cerejeiras reúne pelo menos 70 árvores desta espécie, que florescem uma vez por ano (por aproximadamente 15 dias apenas), mas encantam quem conhece o local. O local foi inaugurado em 1996, tem 5.248 m² de área, áreas de convivência, parquinho, ciclovia e pista de patinação.

A Praça fica na Rua Eduardo Couture, 206-274, no Jardim das Américas. O acesso ao local é livre e gratuito, todos os dias da semana.



