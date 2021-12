A época mágica do Natal já começou em Curitiba. E a capital, que sempre esteve recheada de atrações incríveis, não faria diferente neste ano. Dá uma olhada em algumas atrações que a Tribuna selecionou, escolha a que mais agrada sua família e programa-se!

Cinema no Teatro da Vila

O Teatro da Vila, novo espaço cultural de Curitiba na CIC, terá uma programação especial de cinema dedicada ao Natal. Toda programação é gratuita e não precisa de agendamento. A entrada será feita por ordem de chegada, mas com limite de público. Sessões de cinema às 11h e 15h.

05/12

11h – ESQUECERAM DE MIM (1990)

DUB | Livre | Comédia, Aventura | 1h43min | EUA | Direção: Chris Columbus

SINOPSE: Quando o levado Kevin McCallister, de oito anos de idade, não se comporta na noite anterior de uma viagem da família para Paris, sua mãe o faz dormir no sótão. Após os McCallisters irem para o aeroporto sem Kevin, ele percebe que dois vigaristas planejam roubar a residência. Sozinho, ele precisa proteger a casa da família destes atrapalhados ladrões.



15h – SIMPLESMENTE AMOR (2003)

DUB | 14 anos | Animação, Aventura | 1h39min EUA | Direção: Richard Curtis

SINOPSE: Nove histórias que se entrelaçam mostrando as complexidades da emoção que nos conecta: o amor. Entre os personagens, o belo recém-eleito primeiro-ministro britânico, David, que se apaixona por uma jovem funcionária. Uma desenhista gráfica, Sarah, cuja devoção a seu irmão, doente mental, complica sua vida amorosa. Harry, um homem casado tentado por sua atraente nova secretária. São vidas e amores que se misturam na romântica Londres, e atingem o seu clímax na noite de Natal.

Ingressos com retirada 1h antes.

Endereço: Rua Davi Xavier da Silva, 451

Natal no Memorial de Curitiba

Localizado no coração da cidade, o Memorial de Curitiba, receberá com uma linda árvore de natal e terá uma programação com concertos e espetáculos, entre os dias 21 de novembro a 12 de dezembro, nos sábados e domingos, das 11h às 12h e segundas-feiras, das 19h30 às 20h30.

4/12 (sáb) – 11h

Coro Infantil Sons da Vila

Coro e orquestra da IBB (Igreja Batista do Bacacheri) trazem para as celebrações natalinas de Curitiba um lindo concerto de Natal, com um repertório que vai do contemporâneo até os grandes clássicos.

Endereço: R. Dr. Claudino Dos Santos, 79

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Natal Viva Pedreira

A Pedreira Paulo Leminski apresenta uma nova programação do espaço, voltada ao público de todas as idades. O VIVA PEDREIRA, tem o objetivo de proporcionar um reencontro entre as pessoas, cultura, música, gastronomia, ar livre, brincadeiras para crianças, atividades radicais e espaço para pets.

A partir de dezembro as atividades, já contempladas nesta temporada de verão, receberão uma temática natalina, além de sessões com perfomances artísticas e circenses. Não precisa de agendamento. O ingresso é adquirido na bilheteria local – sujeito a lotação e controle de acesso seguindo os protocolos sanitários vigentes no período.

Serão 12 dias de programação especial – 04 a 19 de dezembro. Quarta, quinta e sexta-feira, das 17h às 23h, sábado, das 10h às 01h e domingo, das 10h às 20h.

Endereço: R. João Gava, 970

Viva Pedreira. Foto: Divulgação

Patinando pelo Mundo – Pocket Show de Patinação Artística

Um Pocket Show de patinação artística com atletas, incentivados pela prefeitura de Curitiba, apresentando coreografias campeãs em 2020/21, além de coreografias inéditas. Serão o total de 6 números coreografados pela técnica da seleção brasileira, Fabiana Consentino, Franys Zanon, ex-atleta com 7 participações em campeonatos mundiais, e Graciela Samburgo, coreografa de inúmeros campeões nacionais e internacionais. Dia 04 de Dezembro às 15:30.

Ingressos gratuitos com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

CLIQUE AQUI Necessário retirar ingresso no link.

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 0. Ginásio da Praça Oswaldo Cruz

Natal Família Madalosso – Encantando Santa Felicidade

Além da decoração especial no portal de Santa Felicidade, canções natalinas serão interpretadas nas janelas do Restaurante Família Madalosso, com artistas caracterizados para alegrar toda a família. Como no ano passado, o espetáculo será “drive-in”, com o público assistindo em seu carro. Do dia 28 de novembro até o dia 23 de dezembro.

Serão de 2 a 3 sessões por dia, cada uma contendo 35 vagas, sendo realizadas sempre no mesmo horário – às 19h30, 20h20 e 21h00 quando 3 sessões, e às 19h30 e 20h30 quando 2 sessões – com a duração de 25 minutos por sessão. NECESSÁRIO AGENDAMENTO – 1 INGRESSO POR CARRO

O espetáculo tem como tema “Fábrica Dos Sonhos”, inspirado na mágica do natal, e contará com canções que fizeram parte da infância da maioria das pessoas. Além disso, claro que as deliciosas porções da Família estarão presentes, já que o cardápio do evento será realizado pelo Madalosso Express, que conta com muita polenta, asinha, gambito, canolli e algumas das massas mais tradicionais da casa.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5875

Foto: Divulgação

O Caminho de Luz do Parque Náutico

O circuito de Natal de carro (drive-thru) no parque do Boqueirão vai se espalhar por 1,5 km e reunirá estações com atrações como apresentações de presépio vivo, anjos de luz, árvore de Natal de 22 metros e estruturas do local iluminadas.

Programação drive thru acontece todas as semanas, de terças aos domingos, iniciando dia 03 a 30/12. Necessário agendamento – 1 ingresso por carro. A decoração permanecerá até dia 09 de janeiro de 2022.

NESTES DIAS O O PARQUE SERÁ FECHADO PARA PEDESTRES ÀS 18H30.

NÃO HAVERÁ ESPETÁCULO NO DIA 24 E 25 DE DEZEMBRO.

LINHA DE ÔNIBUS ESPECIAL: Outra opção para visitar esta atração é por meio da LINHA ESPECIAL, ônibus que sai do Terminal do Boqueirão e leva ao passeio do Caminho de Luz do Parque Náutico. Para utilizar este ônibus não é necessário agendamento.

SERVIÇO: de 04 a 30 de dezembro – de terça a domingo (não opera nos dias 24 e 25 de dezembro)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 19H00 às 21H30

DURAÇÃO DO TRAJETO: 45 minutos

VALOR DA TARIFA: R$ 4,50

SAÍDAS A CADA 30 MINUTOS

LOCAL DE PARTIDA E RETORNO: Terminal do Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 10.350 – esquina com a rua Pastor Carlos Frank.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 0

Drive-thru natalino do Parque Náutico. Foto: Pedro Ribas/SMCS (arquivo)

Auto de Natal na Ilha dos Poetas – Passeio Público

Passeio Público volta a receber uma programação natalina especial com auto de Natal na Ilha dos Poetas nos fins de semana, drive-thru Caminho de Luz, decoração especial com árvore de Natal de 11 metros, portais iluminados e feirinha gastronômica.

A celebração é uma encenação em forma de Auto Teatral, onde diversos elementos do mistério da fé se unem para compartilhar com o público o Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.

O AUTO DE NATAL acontecerá na Ilha dos Poetas, somente aos finais de semana. Os espetáculos acontecerão nos dias 04, 05, 11, 12, 18 e 19 de dezembro. Em duas sessões, às 19h30 e 20h30.

Esta programação do final de semana (sábado e domingo) NÃO é pelo sistema drive-thru e NÃO PRECISA DE AGENDAMENTO.

No Passeio Público haverá também, a exibição de filmes e apresentações de concertos natalinos, de 27 de novembro a 30 de dezembro, de domingo a terça-feira, das 10h às 19h, no CORETO DIGITAL, confira a programação no site http://www.coretodigital.org/

A FEIRA GASTRONÔMICA funcionará das 14h às 22h, aos sábados e domingos.

O PASSEIO PÚBLICO estará aberto para visitação todos os dias a partir das 10h até às 22h.

Somente de terça a sexta-feira, o parque fecha para pedestres às 19h, para a realização do DRIVE THRU.

Endereço: R. Pres. Carlos Cavalcanti, 370

Foto: Daniel Castellano/SMCS

Natal da Família Moletta

Tradição natalina do bairro Umbará, a decoração de Natal das casas da Família Moletta não ocorreu no ano passado, por conta da pandemia, mas volta em 2021 com seu espetáculo de luz e cores.

Nos 250 metros de extensão de uma pequena via sem saída, perpendicular a Nicola Pellanda, todas as dez casas da Família Moletta são enfeitadas com luzes pisca-pisca de LED, flores, guirlandas e grandes árvores de Natal iluminadas.

Completam as atrações a casa do Papai Noel, presépio e praça de alimentação.

Ingressos: bilheteria no local da atração e on-line. Inteira: R$ 20,00 Meia: idosos acima de 60 anos.* Entrada Gratuita: crianças até 10 anos (apresentando documento).

Acesse: https://www.ruailuminada.com.br/

Endereço: Rua Nicola Pellanda, 5962

Foto: André Rodrigues/ Gazeta do Povo

Natal Disney e seus Amigos

O Natal no Shopping Pátio Batel terá a decoração principal no tema Disney e seus amigos, contendo: Árvore máster de 18,7 m, Mickey gigante iluminado de 7m, 08 aéreos de 2,5m representando os personagens de Mickey e seus amigos, 15 árvores de Natal, show sincronizado das luzes da árvore de Natal principal com uma emocionante trilha sonora da Disney e, nas janelas da árvore cenas do Mickey e seus amigos a cada 30 minutos das 10h às 22h, trono para tirar foto com o papai noel, durante todo o período em que o Shopping fica aberto e apresentações de pianistas com trilhas da Disney.

De 05/11 a 23/12 – Sextas à domingos – Das 12 às 14h e das 18h às 20h

Endereço: Avenida do Batel, 1868

Confira aqui toda a programação completa do Natal de Curitiba!

Natal com Mickey no Pátio Batel . Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Pátio Batel.

Natal do Palácio Iguaçu

O Natal do Palácio Iguaçu começou no dia 19 de novembro e vai até 18 de dezembro, sempre às sextas e sábados, a partir das 20h. Entre as atrações, destaque para as apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná e dos corais da Copel e da Sanepar. Música que será embalada por projeções mapeadas em 3D na fachada do Palácio Iguaçu e fogos de artifício coloridos.

Com entrada gratuita, o local do evento vai contar com duas “Tendas da Solidariedade” para arrecadação de brinquedos novos, que serão doados a crianças paranaenses. As doações fazem parte do projeto Natal Solidário Paraná idealizado pela Superintendência Geral de Ação Solidária e pela presidente do Conselho de Ação Solidária, a primeira-dama do estado, Luciana Saito Massa. Todos os brinquedos arrecadados serão distribuídos para os municípios do Paraná com menor IDH, conforme critérios estabelecidos pela Superintendência Geral de Ação Solidária.

Endereço: Praça Nossa Senhora de Salete.

Foto: Divulgação

Carrossel do Parque Tanguá por Muffato

Os tradicionais cavalinhos e as “xícaras malucas” do carrossel veneziano voltam a ser atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, desta vez no Parque Tanguá (bairro Taboão). Nostálgica e inclusiva, a atração terá patrocínio da Rede de Supermercados Muffato e vai estrear no dia 26 de novembro.

O brinquedo tem compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e, é claro, os cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel. Serão 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas.O carrossel ficará aberto ao público até 9 de janeiro.

Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h e aos sábados e domingos, das 14h às 21h.

Endereço: R. Oswaldo Maciel, 97

Carrossel no Parque Tanguá. Foto: Daniel Castellano / SMCS.

Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal – Agenda Casa do Papai Noel

A Vila de Natal Electrolux chega neste ano ao Mercado Municipal. O tradicional centro de compras da Prefeitura irá receber a Casa do Papai Noel com realidade aumentada, maquete de pão de mel com projeção de luz, contações de história e aulas-show gastronômicas com chefs renomados transmitidas ao vivo nas redes sociais. A programação será do dia 20 de novembro até 24 de dezembro. Inscrições serão liberadas por lote.

Segundo lote: período de 29 novembro a 12 dezembro.

Terceiro lote: período de 12 dezembro a 24 dezembro.

As atrações Casa do Papai Noel onde acontecerá o Show de luzes da Maquete (Pão de Mel) de Gingerbread e a Arena Kids precisam de AGENDAMENTO.

PROGRAMAÇÃO: Todas as sextas, sábados e domingos, entre os dias 20/11 a 19/12. Sessões extras na semana do Natal – dias 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro.

Casa do Papai Noel (COM AGENDAMENTO a cada 10 min) Permitido cadastrar até 04 acompanhantes.

Sextas e sábados – Das 10h às 13h e das 14h às 18h. Domingo – das 10h às 15h.

Sessões extras na semana do Natal – dias 21, 22, 23 e 24 de dezembro das 10h às 13h, das 14h às 18h e das 19h às 20h.

Show de luzes da Maquete de Gingerbread

Sextas e sábados – Das 10h às 13h e das 14h às 18h. Domingo – das 10h às 15h.

Sessões extras na semana do Natal – dias 21, 22, 23 e 24 de dezembro das 10h às 13h, das 14h às 17h e das 18h às 20h.

Acompanha o agendamento da Casa do Papai Noel, com exceção de 10h às 11h e 14h às 15h que será liberado sem agendamento, respeitando os limites de distanciamento.

ARENA KIDS (COM AGENDAMENTO a cada 1 hora)

Sextas e sábados – Das 10h às 13h e das 14h às 18h. Domingo – das 10h às 15h.

Sessões extras na semana do Natal – dias 20, 21, 22, 23 de dezembro das 10h às 13h, das 14h às 17h e das 18h às 20h. Dia 24/12 – das 10h às 13h.

Contação de Histórias e Meet & Greet – Encontro com os Personagens

Sextas e sábados – 10h30 às 18h (com intervalo das 13h às 14h). Domingos 10h30 às 15h.

21, 22 e 23/12 – 10h30 às 20h (com intervalo das 13h às 14h e das 18h às 20h). Dia 24/12 – 10h30 às 13h.

As atividades terão duração de 30 minutos, com mais 30 minutos de intervalo para reorganização e higienização entre as sessões.

Lives na Vila Gastronômica

Live de abertura: Domingo dia 21/11 e se repete todos sábados e domingos até dia 19/12. Serão 9 lives de uma hora transmitidas pelo site do Natal de Curitiba Luz dos Pinhas 2021. A Vila ainda contará com ações de responsabilidade social, por meio de uma urna em forma de presente, em que os visitantes poderão retirar cartas de crianças em situação de vulnerabilidade para realizar seus desejos de Natal.

Foto: Divulgação

Natal Ebanx na Praça Santos Andrade

A Praça Santos Andrade vai ganhar uma decoração natalina inteligente, interativa e sustentável com patrocínio da fintech Ebanx. Uma atração que convidará os curitibanos e turistas a pedalarem para gerar energia e acenderem as luzes da decoração de Natal. A programação será do dia 24 de novembro até dia 23 de dezembro de quarta-feira a sábado.

Considerando que é uma atividade física, é importante que os inscritos estejam fisicamente aptos para pedalar por 30 min. O equipamento suporta até 120 quilos. Acessibilidade: atendimento a pessoas com deficiência visual e auditiva.

Endereço: Rua XV de Novembro.

Foto: Divulgação

Natal Jockey Plaza

O Papai Noel está no shopping atendendo as crianças com todas as medidas de segurança, distanciamento e isolamento por vidro. As famílias poderão ter a tradicional conversa e pedidos ao Papai Noel, entregar as cartinhas e fazer fotos.

De 11/12 a 24/12. Segunda a sexta-feira, das 11h às 23h, sábados, das 10h às 22h e domingos, das 13h às 21h.

Promoção Compre e Ganhe – Com R$ 600,00 em compras nas lojas do shopping o cliente ganha um álbum de fotos capa dura com 12 fotos, que serão escolhidas (de sua galeria de fotos do smartphone ou das redes sociais) e enviadas. São três opções de capa de álbum diferentes para escolha do cliente.

Compre e Concorra – a cada R$ 300,00 em compras nas lojas do shopping o cliente tem direito a um cupom para concorrer a um automóvel Volkswagen Taos 2022. Promoção válida de 18/11/21 a 10/01/22. Sorteio do carro: 11/01/22.

Endereço: Rua Konrad Adenauer, 370.

Foto: Divulgação

Espetáculo de Natal – A Viagem Mágica

Neste ano, o Shopping Cidade apresenta o Espetáculo de Natal – A Viagem Mágica. As apresentações trazem esquetes variadas com música ao vivo, dança e acrobacias. Uma verdadeira viagem no mundo Natalino! O espetáculo segue o tema da decoração deste ano do Shopping, com o tradicional urso gigante numa viagem de balão. A apresentação conta ainda com a presença do Papai Noel.

Apresentações: De 06 de Novembro a 19 de Dezembro de 2021.

Horários dos espetáculos: segunda a sexta: 14h30 e 16h30 / sábados e domingos: 14h, 15h, 16h30 e 18h.

Papai Noel: De 06/11 a 17/12: segunda a sábado, das 12h às 20h/ no domingo das 14h às 20h; de 18 a 23/12: das 11h às 21h; dia 24/12: das 10h às 18h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4984

Foto: Divulgação

Show de Luzes de Natal no Shopping Estação

Pela primeira vez, a fachada do Shopping Estação é palco de um show de luzes e músicas natalinas, espetáculos diários e gratuitos que vão encantar a todos que passarem pela esquina das avenidas Sete de Setembro e Marechal Floriano Peixoto. Os espetáculos acontecem de hora em hora, começando às 18h, depois às 19h, 20h e 21h. A fonte do Shopping Estação também é destaque e vai receber iluminação de led, ficando ainda mais instagramável.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2775

Natal Encantado

A programação natalina no Shopping Curitiba começou no dia 30 de outubro. O Natal Encantado acontece com muita diversão pelos corredores, com músicos e artistas circenses. Decoração Tradicional e Encantadora, do dia 30/10 a 02/01 – de acordo com o horário do Shopping.

Papai Noel: 30/10 a 24/12 – de segunda a sábado das 13h às 21h; – domingo: 12h às 20h – dia 23/12 até às 23h e dia 24/12 até às 17h (intervalos das 16h30 às 17h30).

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2300

É magia, é presente, é agora: ParkShoppingBarigüi

Com o tema “é magia, é Natal, é agora!”, a decoração do ParkShoppingBarigüi será um convite para um passeio na magia do Natal. Entre as atrações da decoração inédita, um Papai Noel de cinco metros de altura, uma torre de bolas gigantes e bengalas natalinas de 6 metros e espaço com guirlandas instagramáveis para selfies e fotos com a família e os amigos.

A decoração também conta com uma caixa de presentes com realidade aumentada, para a diversão das crianças, que poderão interagir com o Papai Noel, suas renas e duendes. Para completar, uma surpresa musical: um piano interativo que toca canções natalinas para embalar o clima festivo. A decoração do ParkShoppingBarigüi ficará exposta até o dia 6 de janeiro de 2022.

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa PKB

Direção da Vida Natal Servopa

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público será convidado a apreciar a lúdica decoração “instagramável”, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho.

Um destaque para uma escultura de aço de 10 metros, de acabamento Corten e Rosa dos Ventos no piso ao centro, também encanta todos os visitantes. A atração tem patrocínio do Consórcio Servopa e a obra de arte, presente para a cidade, vai ficar permanente no jardinete do bairro Campina do Siqueira.

Endereço: Rua General Mário Tourinho, 1010

Foto: Divulgação / Consórcio Servopa

Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

Mantos de luz cobrem o calçadão, que ainda ganha mensagens de luz e caixas de presente gigantes, com a decoração natalina interativa que proporciona experiências olfativas.

Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Av. Marechal Floriano Peixoto, fica a Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, que está ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz.

Endereço: Rua XV de Novembro, s/n

Foto: Divulgação

Atrações do Natal Condor no Passeio Público

O Natal Condor no Passeio Público abraçou novamente o parque mais antigo da cidade e preparou um cenário lindo e instagramável. Além da programação do Coreto Digital com a exibição de filmes temáticos, do Caminho de Luz (drivethru) que funcionará de terça a sexta e o Auto de Natal na Ilha dos Poetas, nos finais de semana, uma decoração interativa especial completa o cenário.

No Passo do Natal Condor (Piano Gigante Interativo): Ao interagir pisando em cada tecla, uma nota sonora é reproduzida e a sequência de todas elas será um pedaço do instrumental do Jingle de Natal Condor, com 11 notas sonoras, fazendo com que as pessoas se divirtam ao dançarem o jingle do Natal Condor em um piano gigante. O Piano Gigante Interativo funcionará das 10h às 19h, com auxilio de monitores no local.

Decoração natalina imersiva: enfeites natalinos com efeitos de luz. As pessoas poderão passear entre os objetos e o espaço pode ser utilizado para fotos.

Letra caixa Feliz Natal: cenário decorativo gigante que deixará a decoração natalina do Passeio ainda mais mágica.

Carrinho Gigante Condor: já conhecido pelo público, o carrinho gigante do Condor é uma das atrações preferidas e mais esperada da criançada e dos adultos também.

Uma FEIRINHA GASTRONÔMICA funcionará das 14h às 22h, aos sábados e domingos.

Endereço: Av. João Gualberto, 370

Foto: Divulgação

Voo de balão da Ademicon no Jardim Botânico

Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o Jardim Botânico terá várias atrações este ano. Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e árvore de Natal “viva” de 11 metros de altura, o espaço irá receber um inédito balão que fará voos cativos (preso ao solo) de 40 metros, equivalente a altura de um prédio de 12 andares.

A PROGRAMAÇÃO SERÁ DO DIA 21 DE NOVEMBRO ATÉ 09 DE JANEIRO.

Inscrições liberadas por lotes:.

Segundo lote: de 29 de novembro a 12 de dezembro.

Quem não conseguir agendar, neste segundo lote, terá nova oportunidade, com novo lote que será aberto na próxima semana.

O voo cativo consiste em manter o balão inflado enquanto ancorado no solo por meio de cordas, possibilitando o movimento de descida e subida, atingindo a altura máxima de até 40m do solo. O tempo médio de duração é de cinco minutos. Devido a pandemia, é indispensável o uso de máscara e higienização das mãos com álcool. Cada ingresso dá direito a até 2 acompanhantes no mesmo voo, que é permitido para todas as faixas etárias. Restrição somente para gestantes e pessoas recém operadas. É permitido crianças de colo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: A prática do balonismo ocorre em condições climáticas favoráveis, tais como ausência de chuva e vento forte. Nos casos de intempéries o voo cativo poderá ser cancelado sem remanejamento de inscrições. Devido a muitas variáveis que podem interferir na realização do voo, o agendamento é necessário e o número de vagas e horários diários é limitado.

INSCRITOS, FIQUEM ATENTOS À POSSÍVEIS ORIENTAÇÕES ENVIADAS AO SEU E-MAIL!

HORÁRIOS: das 17H às 19H, nas quartas e sextas-feiras e das 16H às 19H, nos sábados e domingos.

O Jardim Botânico ficará aberto das 06H às 20H30, para visitação, todos os dias.

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 690

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Decoração do Palácio Avenida entre os dias 1º de dezembro a 06 de janeiro – acendimento das luzes às 19h.

Endereço: Av. Luiz Xavier, 11

Natal do Palácio Avenida. Foto: Arquivo/André Rodrigues.

Cultos do Advento

A Igreja Presbiteriana de Curitiba está com uma extensa programação musical de Natal para a população de Curitiba e toda a região. Serão quatro apresentações programadas para os próximos domingos do Advento, incluindo os grupos de louvor da igreja e convidados.

Sob a coordenação da maestrina Daniela Banks, no próximo domingo (05) a apresentação ficará por conta do coro infantil AdoraKids, e na sequência teremos a participação do Coro Jovem (dia 12), ambos às 19h. No domingo, dia 19, teremos o Coral da Esperança, às 11h, e o Coral da Fraternidade, às 19h. A programação de Natal termina com o tradicional Culto das Luzes, marcado para às 20h do dia 24 de dezembro, e com o Culto de Vigília, no dia 31 de dezembro..

Todas as apresentações serão realizadas no Espaço de Adoração na Igreja Presbiteriana de Curitiba. A entrada é gratuita.

Endereço: Rua Comendador Araújo, 343.

Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui

Como em 2020, o espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui começa no Portal de Acesso (com entrada pela BR 277) e segue por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, que terá patrocínio da Copel Telecom, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O circuito conta com túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que este ano será giratória e terá patrocínio do ParkShoppingBarigüi. Para uma experiência completa é importante fazer o cadastramento no Web App: www.natalcopeltelecom.com.br. Para quem não for ao drive-thru, o Caminho de Luz no Parque Barigui da Copel Telecom será disponibilizada uma VISITA VIRTUAL GUIADA PELO PAPAI NOEL na plataforma.

A programação drive thru acontece todas as semanas de terça a domingo, iniciando no dia 23/11 até 30/12. Nestes dias o parque será fechado para pedestres às 18h30. Não haverá espetáculo nos dias 24 e 25 de dezembro.

As inscrições serão liberadas por lotes:

PRIMEIRO LOTE: DE 23 A 28 DE NOVEMBRO.

SEGUNDO LOTE: DE 29 NOVEMBRO A 12 DEZEMBRO.

Quem não conseguir agendar, neste segundo lote, terá nova oportunidade, com novo lote que será aberto na próxima semana.

Outra opção para visitar esta atração é por meio da LINHA ESPECIAL, ônibus que sai do Terminal Campina do Siqueira e leva ao passeio do Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui. Para utilizar o ônibus não é necessário agendamento.

SERVIÇO DA LINHA ESPECIAL: de 24 de novembro a 30 de dezembro – de terça a domingo (não opera nos dias 24 e 25 de dezembro)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 18H30 às 21H30

DURAÇÃO DO TRAJETO: 45 minutos

VALOR DA TARIFA: R$ 4,50

SAÍDAS A CADA 15 MINUTOS

LOCAL DE PARTIDA E RETORNO: Terminal Campina do Siqueira- Rua Padre Anchieta, 2.934 – entre as ruas Jerônimo Durski e General Mário Tourinho.

Endereço: Av. Cândido Hartmann, 2355

Foto: Divulgação

Natal do Shopping Mueller

O Bom Velhinho volta a atender as crianças em seu tradicional local, no gazebo embaixo da árvore do vão central, localizado no piso L1 do Shopping Mueller. São duas poltronas destinadas ao atendimento, uma para o Papai Noel e outra para a criança, separadas por uma barreira de proteção de vidro.

De 11/11 a 24/12, de segunda a sábado das 10h às 22h. Os mascotes do Natal do Shopping Mueller, os ursos Caramelo e Baunilha, também estão de volta. De quinta a domingo, das 14h às 20h.

Tradicionalmente enfeitada como um túnel de luzes para o Natal, em 2021 a Passarela do Shopping Mueller se transformará na Floresta Encantada da Terra dos Ursos Caramelo e Baunilha. Com ambientação característica, músicas natalinas, iluminação e aromatização especiais.

Endereço: Avenida Cândido de Abreu, 127

Foto: Divulgação

