A programação de Natal na região metropolitana de Curitiba está recheada! Bora curtir em família? Fizemos uma seleção especial do que está acontecendo nas principais cidades ao redor de Curitiba. Aproveite!!

São José dos Pinhais

Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais

A atração que retornou ao Parque da Fonte (R. Almirante Alexandrino – 1.200), tem entrada gratuita e vai até o dia 23 de dezembro com ampla programação, após esta data, o local ficará aberto até o dia 06 de janeiro apenas para visitação.

De segunda a quinta-feira das 18h30 às 22h30 e de sexta a domingo das 17h30 às 22h30. Mais informações aqui.

Dia 14/12

Grupo Lanteri, 20h. Ao lado da biblioteca.

Teatro – Teatro Ernani Zetola, 18h e 19h

Coral – Janelas da Sec. De Cultura, 20h

Apresentações musicais – Ao lado da biblioteca, 20h Maik e Leo

Dia 15/12

Coral – Janelas da Sec. De Cultura, 20h

Apresentações musicais – Ao lado da biblioteca, 20h Jefferson e Diego

Carrossel e Roda Gigante, em frente à Catedral e à Caixa d’ água respectivamente até o dia 23/12. Carrossel de segunda a sexta das 15h às 22h e roda gigante sábado e domingo das 14h às 22h.

Caravanas

14/12 – 19h,Cidade Jardim, em frente à escola municipal Mara Robertina, rua Santa Rita

15/12 – 19h Campestre da Faxina, Capela Nossa Senhora das Graças

Pinhais

Feira de artesanato natalino – de 15 a 18/12, quinta e sexta das 15h às 21h30 e sábado e domingo das 11h às 21h30

Piraquara

PIRAQUARA ENCANTADA : Espetáculo Fábrica Circense de Natal no Guarituba

Dia 14 de dezembro, irá acontecer no Conjunto Madre Tereza de Calcutá, a partir das 18h30.

O espetáculo apresenta o mundo mágico do circo através de uma linda exibição que reúne apresentações de palhaços, malabaristas, acrobatas, entre outros. Além disso, o show contará com a presença do Papai e Mamãe Noel trazendo todo o encanto do Natal para as nossas crianças e adultos.

A apresentação é gratuita e aberta para a população. Veja mais aqui!

Fazenda Rio Grande

Natal encantado de FAZENDA RIO GRANDE

A feira de artesanato e a área gastronômica estarão abertas até o dia 23, das 17 às 22 horas, na Praça Brasil. Saiba mais aqui!

Araucária

Casa do Papai Noel em ARAUCÁRIA

O público poderá conhecer o espaço e tirar fotos até o próximo dia 23/12, com exceção ao domingo (18/12), data em que a casa estará fechada.

Diariamente, das 14h às 20h, o Papai Noel estará na casa para receber aqueles que encantam-se com essa época do ano. Mas, a casa também permanecerá aberta durante o período da manhã para visitação (de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 20h).

Os eventos são gratuitos e abertos ao público. Saiba mais!

Bus Music

A apresentação teatral com muita música acontece em dois ônibus biarticulados e um caminhão totalmente iluminado. Há efeitos especiais, a presença do Papai Noel e também cerca de 30 personagens de histórias infantis. Os veículos que trazem a Caravana da Alegria estarão em frente a praça da Bíblia na próxima terça-feira, 20 de dezembro, e o espetáculo acontecerá às 19h. O evento é gratuito e o convite estende-se a todas as famílias araucarienses. Mais detalhes aqui!

Quatro Barras

14/12 – Abertura oficial da programação, a partir das 19h, na Praça Raulino Alves Cordeiro, na área central. Apresentações musicais do Projeto de Democratização Musical (PRODEMUS); a Cantata de Natal de alunos da Escola Municipal Devanira Ferreira Alves; e a apresentação especial do projeto ‘Nosso Amiguinho’. A partir das 21h será também acesa a ‘Árvore Encantada’, que oferecerá um show de músicas e luzes natalinas.

15/12 – a programação continua com o espetáculo ‘Natal Mágico’, também a partir das 19h, na Praça Raulino Alves Cordeiro. Este projeto consiste numa carreta itinerante, que leva apresentações natalinas aos municípios.

Entre os dias 16 e 20 de dezembro, Quatro Barras terá duas apresentações da ‘Árvore Encantada’, às 20h e às 21h.

21/12 – Nova apresentação do projeto ‘Nosso Amiguinho’, com sorteio de brindes.

22/12 – ‘show feira’ também na Praça Raulino Alves Cordeiro, com produtos temáticos e show ao vivo do TCP Sertanejo.

As atrações encerram no dia 23 com os últimos espetáculos da ‘Árvore Encantada’, às 20h e às 21h, no mais belo clima natalino. Dúvidas? Veja mais aqui!

Campo Largo

Cordel de Natal – Além da carreata, este ano, a Caravana vai levar uma apresentação de cordel a 6 bairros. É o Cordel de Natal que responde à pergunta: dos doze meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. E você sabe o porquê?

O Cordel de Natal narra uma história cheia de amor e bondade, trazendo o verdadeiro sentido do Natal.

A primeira apresentação será no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Meliane, na quarta-feira (14), com horário previsto de início às 20 horas.

14/12 – CEU Jardim Meliane

19/12 – Na praça do bairro Santa Ângela

20/12 – Na praça do Jardim Novo Horizonte

21/12 – Em frente a UBS de Bateias

22/12 – Na quadra de esportes do bairro Águas Claras

23/12 – Na praça da Popular Nova.

Dúvidas? Veja mais detalhes aqui!,

Colombo

A Feira Natalina vai acontecer entre os dias 16 e 22 do mês de dezembro sempre entre as 18h e 22h.



Além das luzes natalinas já instaladas nas dependências do Parque Municipal da Uva, a feira vai abrigar no Pavilhão de Eventos as atrações musicais que neste ano, vem com grande diversidade de gêneros musicais, a tradicional feira de produtos natalina, praça de alimentação com a participação de entidades sociais de Colombo.



Dia 16/12 – Sexta-feira:

Abertura Oficial;

Grupo Dolce Vocalle – Música folclórica italiana, natalinas e MPB;

Janaina Pavani – Pianista.



Dia 17/12 – Sábado:

Coral infantil Presente de Natal – Músicas natalinas;

Lala One Man Band – Rock, jazz, bossa, blues e natalinas;

Chegada do Papai Noel;

Banda CEUS Abertos Worship – Banda Pop, Rock Gospel.



Dia 18 – Domingo: Getúlio e Flor do Campo – Músicas sertanejas, gaúchas e Natalinas;

Camila Barbara – Canto lírico e músicas natalinas;

Chegada do Papai Noel;

Banda JAM – MPB e natalinas.



Dia 19 – Segunda-Feira: Jack e Alexandre – Músicas sertanejas e natalinas.



Dia 20 – Terça-Feira: Grupo Nostalgia – Músicas folclóricas italiana, natalinas e MPB;

Banda Eu Gosto Assim – Samba e Pagode.



Dia 21 – Quarta-Feira: Coral Nova Terra – Musical natalino.



Dia 22 – Quinta-Feira: Coral Água Viva – Musical Natalino.

Almirante Tamandaré

Natal solidário no CEU

