As crianças têm várias opções de diversão com a família ao longo deste mês. Nesta terça-feira (12), Dia das Crianças, o Zoológico de Curitiba troca o passeio de carro pelas visitas a pé, onde uma atividade especial de Educação Ambiental marca o Dia Nacional do lobo-guará, celebrado na mesma data.

O agendamento ainda é obrigatório para o acesso à unidade de conservação e pode ser feito pelo agendaonline.curitiba.pr.gov.br.

Os passeios a pé podem ser realizados em dois turnos – das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30, com a disponibilização de 100 ingressos em cada um, com direito a entrada de até cinco pessoas da mesma família.

Quem agendar a visita, vai poder seguir uma trilha de pistas sobre o lobo-guará – seu comportamento, características físicas, hábitos alimentares, entre outros.

Bruxas à solta

A Secretaria Municipal da Educação organizou uma programação especial para os curitibinhas até o final de outubro, tanto para os estudantes da rede municipal quanto para a comunidade, gratuitamente.

Vai ter contação de histórias (para o público em geral) e, para estudantes, a retomada das aulas de campo ao ar livre pelo programa Linhas do Conhecimento, atividades lúdicas com bolhas de sabão, atividades circenses, cuidados com as hortas escolares, entre outras atrações, de 13 a 29 de outubro.

Para a comunidade, o agito começa na próxima quarta-feira (13), no Bosque Alemão do Vista Alegre, onde as bruxas contadoras de histórias estarão à solta a partir das 14h30. Além de história, vai ter bolha de sabão para quem quiser brincar. O encerramento será dia 29, na Praça do Japão, também às 14h30 e aberto a quem quiser participar.

Arte

A Fundação Cultural de Curitiba junto com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura prepararam atividades e apresentações gratuitas para esse mês de outubro. São mais de 30 ações gratuitas, presenciais e virtuais, específicas para o público infantil, em comemoração ao Dia das Crianças.

Oficinas, espetáculos teatrais, dança, circo, shows, exposições, contação de histórias e rodas de leitura integram a programação em diferentes espaços culturais da Prefeitura de Curitiba.

Telão no Passeio

Entre os dias 12 e 31, o telão 360º do Passeio Público vai passar conteúdos culturais especialmente para o público infantil curtir o passeio a céu aberto. A programação do Coreto Digital integra as ações da Fundação Cultural de Curitiba para o mês das crianças.

Um dos destaques da programação infantil do Coreto Digital é o concerto “Uma Fantasia Musical”, superprodução com músicos da Camerata Antiqua de Curitiba especialmente para as crianças. O concerto didático é uma espécie de musical que mostra de forma lúdica o funcionamento de uma orquestra, os instrumentos de corda, as vozes do coro, o piano e percussão. Uma oportunidade incrível de aprender um pouco do universo da música clássica.