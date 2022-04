Depois da estreia do espetáculo no Festival de Curitiba com quatro apresentações lotadas, a peça “Açúcar, Manteiga e Farinha” é apresentada novamente neste sexta-feira (29) e sábado (30) no Teatro Zé Maria. A peça é baseada num musical de sucesso na Broadway “Waitress” e faz parte do curso de montagem da escola Projeto Broadway, que fica em Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Festival de aviões de papel e brincadeiras para crianças agitam Curitiba neste sábado

>> Teatro, circo e cinema: veja a programação cultural de Curitiba no fim de semana

A peça conta a história de Dina, uma garçonete talentosa e que faz as melhores tortas da cidade. Ao mesmo tempo, ela vive uma jornada difícil: uma gravidez indesejada, um casamento abusivo, a insegurança sobre o futuro e o permanente desejo de ser feliz.

O Projeto Broadway é um espaço voltado à formação em Teatro Musical. Tem como missão proporcionar aos alunos a possibilidade de ser um performer, a partir do desenvolvimento de múltiplas habilidades nas áreas de teatro, música e dança.

Serviço

Datas: 29 e 30/4 e 1º/5 (6ª feira, sábado e domingo)

Horários: 20h (6ª feira e sábado) | 18h (domingo)

Local: Teatro Zé Maria – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco – Curitiba

Ingressos: R$ 61,00 (inteira) | R$ 30,50 (meia entrada)

Estreia Tudo sobre a 2ª temporada de “Desalma” Além da Ilusão Iolanda diz que Rafael é pai de Toninho Pantanal Guta decide ir embora com Jove Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana