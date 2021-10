Com a intenção de auxiliar no repasse de informações e também suporte psicológico para vítimas de violência, o projeto ”VIDORA” (Violência Doméstica e Relacionamento Abusivo), que já atendeu diversas pessoas presencialmente, passa a atender de forma on-line pacientes de diferentes regiões do Brasil acima de 18 anos, independentemente do gênero ou da violência sofrida, seja psicológica, sexual ou física.

Criado há três anos pelo Centro de Psicologia da Universidade Positivo (UP), o plantão de acolhimento do projeto VIDORA repassa informações e dá suporte psicológico para pessoas em situação de sofrimento e que precisem de ajuda da psicologia para lidar com essas questões. O acolhimento dura cerca de 50 minutos, é on-line, gratuito e realizado por estudantes do 7.º ao 10.º períodos do curso de Psicologia da Universidade Positivo, supervisionado pela psicóloga e professora Valéria Ghisi. Os atendimentos são de segunda a sexta, nos períodos da manhã, tarde e noite, e aos sábados pela manhã.

“Por ser on-line, o plantão de acolhimento tem condições de atender pessoas residentes em qualquer localidade que tenha acesso à internet e a um local com a privacidade necessária para a conversa. A internet permite que nosso serviço saia da Universidade e cause cada vez mais impacto social. Além do Paraná, já atendemos também, mulheres de outros estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Queremos atingir o público que está em busca de atendimento e não sabe onde procurar, ou não tem condições econômicas para esse tipo de serviço”, destaca a professora.

Além do acolhimento on-line, o projeto realiza outras atividades, como rodas de conversa, grupos de estudo e acompanhamento psicoterapêutico presencial restrito a pessoas de Curitiba e região metropolitana. Na página do Instagram do projeto é possível acompanhar informações sobre o assunto e detalhes das atividades realizadas. Para se inscrever no plantão de acolhimento é necessário preencher o formulário, informar a disponibilidade de horário para atendimento e aguardar contato da equipe do Projeto VIDORA.

Serviço

Plantão de acolhimento VIDORA – Universidade Positivo

Dias disponíveis para atendimento: segunda a sexta, nos períodos manhã, tarde e noite, e aos sábados pela manhã.

Inscrições pelo formulário aqui.

