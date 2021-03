Projota se surpreendeu no programa Ana Maria Braga ao saber que ele, Carla e Arthur foram vistos como um triângulo amoroso dentro do BBB 21. Para o rapper, o que existe entre o instrutor de crossfit e a atriz não é uma relação amorosa.

“Quando fala amorosa, eu penso em amor. Tinha dia que eles não davam nem bom dia um para outro”, afirmou o rapper. “Mas isso acontece em casamento também”, rebateu Ana Maria.

Projota afirmou também acreditar que Carla gosta mais de Arthur do que ele dela. “É uma relação esquisita, eles não têm um diálogo saudável. Carla passou a me procurar para conversar e eu a acolhi. Hoje eu vejo que ela gosta muita mais dele do que ele dela.”

Eliminado do BBB 21 com alta rejeição, Projota afirmou ainda que se arrepende de ter dito no programa que, mesmo fora da casa, faria campanha pela saída de Fiuk. “Eu me arrependo muito, muito, muito. Nós lidamos com sentimentos, falei no calor do momento, não tem nada a ver.”

Em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você, o rapper afirmou que tomou um susto quando saiu do reality e viu as pessoas de máscara. Segundo ele, dentro do BBB, os brothers pensam que a vacinação contra Covid-19 já está mais adiantada, e a pandemia sob controle.

Ao ser informado da situação trágica do Brasil, com os hospitais lotados e perto do colapso, Projota afirmou: “Quando me informei de tudo que estava rolando aqui fora, de vacina, numero de mortos, não dá para ficar preocupado com a casa, como vou pensar em algo assim [fazer campanha contra Fiuk]?”

Ele também afirmou que sabe ter errado ao longo de sua participação no reality. “O meu erro foi achar que eu estava sempre certo. Essa foi a minha ruína”, afirmou.

Perguntado sobre sua relação com Lucas Penteado, Projota afirmou que teve muitos bons momentos com o ator na casa. Porém, a relação entre os dois se deteriorou rapidamente e Projota chegou a armar para que Lucas fosse eliminado. “Você vai se perdendo, quando começa [o reality] existe algo que ainda faz sentido, depois vai se perdendo. Eu perdi a mão”, admitiu.

Em dinâmica durante o programa, Projota classificou Sarah como fake, Gil como vilão. “Não exatamente um vilão, mas será um antagonista ali.” O rapper disse que Fiuk é o mais influenciável, e Arthur como o mais jogador da casa. “Ele corre atrás.” Questionado sobre quem vai ganhar, Projota apostou em Juliette e Camila. “A minha torcida fica para elas.”

Antes de acabar o programa, ele se emocionou e falou que sonhava em conhecer a apresentadora Ana Maria Braga. A apresentadora disse que ele já está convidado para participar outras vezes do Mais Você.