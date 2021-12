Neste sábado (4) e no próximo domingo (12), a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, vai realizar a Copa Curitiba Adir Romeo de Ciclismo, nas modalidades BMX Racing e Estrada.

Neste sábado, as provas de BMX Racing começam às 14h na pista municipal, que tem padrões internacionais e fica no Parque Olímpico do Cajuru, na Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510. Os ingressos são gratuitos.

Já as provas da disciplina Estrada acontecem no dia 12 de dezembro, com concentração e largadas a partir das 7h na Avenida Dário Lopes dos Santos, próximo à Rodoferroviária, no Jardim Botânico.

A prova homenageia o professor e técnico Adir Romeo, servidor aposentado da Prefeitura e um dos grandes incentivadores e promotores do ciclismo em Curitiba.

