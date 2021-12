A Alameda Prudente de Moraes completa três anos como primeira rua interativa de Curitiba. Para comemorar a data, oferece experiências “mágicas” com o evento “Prudente Filosofal”, uma homenagem aos 20 anos de Harry Potter. São atividades interativas, intervenções e venda de produtos especialmente pensados para a data.

No sábado (11), a rua oferece algumas atrações especiais, como a presença de cosplays da personagem Hermione, dos tradicionais soldados britânicos, entre outros. Uma “invasão” de MINI Coopers, sendo um carro temático, também está prevista.

Já as experiências interativas podem ser conferidas até o dia 23 de dezembro, e prometem transportar os visitantes para Londres, cidade do bruxo mais famoso do cinema. As ações são promovidas pelo MCities em conjunto com parceiros britânicos, e convidam a uma conexão entre o mundo físico e virtual. São plataformas interativas e instagramáveis e também cartazes em homenagem aos magos das startups de Curitiba.

Os comerciantes da rua também se juntaram à ação, com ofertas especiais dentro do tema. A sorveteria L’Arte di Gelato preparou quatro sabores de sorvetes com o tema das casas de Hogwarts, além da famosa cerveja amanteigada. O recém-inaugurado café pet Ué? irá trazer os canudinhos recheados inspirados no cão guardião Fofo. Já a Carmel’s, que deve chegar em breve à rua, estará presente com as pipocas eletrizadas, em dois sabores especiais.

Serviço

Prudente Filosofal

Quando: Até 23 de dezembro

Onde: Alameda Prudente de Moraes, Curitiba

