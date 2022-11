Com o objetivo de apresentar os games desenvolvidos ao longo do ano pelos estudantes de Jogos Digitais da instituição que a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promove o PUCPR Game Show. Em 2022, o evento ocorre nos dias 21 e 22 de novembro, nestas segunda e terça, no câmpus de Curitiba da Universidade. A mostra tem entrada gratuita e é aberta ao público em geral.

Em 2022, 74,5% da população brasileira jogou games, crescimento de 2,5% em comparação com o ano passado, apontou a 9ª edição da Pesquisa Games Brasil, levantamento anual sobre o consumo de jogos no país. Além disso, 76,5% dos gamers afirmaram que os jogos eletrônicos são sua principal forma de entretenimento, crescimento de 8,5% em relação à edição anterior do estudo.

Nesse contexto, é necessário desenvolver constantemente novas opções de jogos para os gamers. “O curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUCPR recebeu cinco estrelas, a nota máxima, na última edição do Guia da Faculdade do Estadão. Formamos profissionais aptos a produzir e publicar games para computadores, consoles, dispositivos móveis e para Realidade Virtual e Aumentada. Com o PUCPR Game Show, queremos mostrar não apenas à comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade, a excelência dos jogos desenvolvidos no curso”, comenta Bruno Campagnolo, coordenador do curso de Jogos Digitais da PUCPR.

Os jogos serão expostos no hall do Bloco 2 (Azul) da PUCPR. No dia 21 de novembro (segunda-feira), o evento ocorre das 9h às 13h. Já no dia 22 (terça-feira), a mostra fica aberta das 18h30 às 22h30. Mais informações podem ser conferidas no portal do curso: https://blogs.pucpr.br/jogosdigitais/.

A exposição acontece no Hall do Bloco 2 (Azul) da PUCPR – R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho – Curitiba. Mais informações: https://blogs.pucpr.br/jogosdigitais/