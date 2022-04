Curitiba será, no próximo dia 23 de abril, a capital do Blues. A quarta edição do Curitiba Blues Festival acontece no gramado do ParCão, anexo ao Museu Oscar Niemeyer. O evento será gratuito e promete reunir grandes nomes da cena local, como Mamba Blues, Dinamite Combo e Ricardo Maranhão Power Trio.

Promovido pelo Porks – Porco & Chope em parceria com a Planeta Brasil Entretenimento, o Curitiba Blues Festival terá diversão e espaço para toda a família. Destaque para a gastronomia diversa, atividades gratuitas para crianças, além de ser pet friendly.

LEIA TAMBÉM:

>> Trio KLB confirma retorno aos palcos e Curitiba recebe show em julho

>> Iron Maiden confirma show para agosto em Curitiba; veja preço dos ingressos!

No palco serão mais de 9 horas de shows ininterruptos e a expectativa de receber mais de 10 mil pessoas.

Criado em 2018, o Curitiba Blues Festival teve três edições. Em 2018 e 2019, o evento foi realizado no ParCão. Já em 2020, devido às restrições causadas pela pandemia, foi realizada uma edição especial no formato drive-in, na Pedreira Paulo Leminski.

Uma das grandes novidades da quarta edição do Curitiba Blues Festival ficará para o espaço de economia colaborativa, com feirinha hippie e venda de vinil, botânica, roupas e acessórios de marcas curitibanas. Além disso, o evento vai contar com kinder park, gincanas e oficinas de circo para crianças, com profissionais responsáveis e capacitados para cuidar dos pequenos.

O Curitiba Blues Festival contará com muitas opões gastronômicas assinadas por alguns dos principais bares e restaurantes da capital paranaense. Estarão presentes no festival marcas como Porks – Porco & Chope, Fish*Me e Bar Quermesse, com dezenas de opções. Entre elas estão cachorro-quente, sanduíche de pernil, pão com vina, hambúrguer, filé de igreja, fish n’ chips, ceviche, churros espanhol e sorvete.

O evento terá, também, uma praça de alimentação focada em petiscos tradicionais de Curitiba, entre eles carne de onça, pão com bolinho e churrasco de igreja.

E, para beber, serão oferecer mais de 50 torneiras de chope artesanal de grades cervejarias paranaenses (Pilsen, APA, IPA e Red), além de garrafas de vinho e espaços exclusivos com bares de drinks.

Serviço

Curitiba Blues Festival

Data: 23 de abril

Hora: 11h às 20h

Onde: ParCão, ao lado do Museu Oscar Niemeyer (R. Mal. Hermes, 999), no Centro Cívico

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão O espetáculo de Margô é censurado Pantanal Jove questiona Tadeu sobre Filó e José Leôncio Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana