O “Quatro Barras Fest Tour” promete ser um dos maiores eventos deste final de ano. Uma iniciativa de mais de 30 empreendedores de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, Festival de Gastronomia e Turismo de Quatro Barras se propõe a ser um dos grandes atrativos para quem procura espaços de lazer e uma boa comida.

De 22 de outubro a 09 de novembro (dia do aniversário de Quatro Barras), os empreendedores estarão unidos e preparados para receber turistas de Curitiba e de qualquer lugar do país. A promessa é de atendimento dentro das normas de segurança sanitária e muitas promoções.

Uma das organizadoras, Denise Benites, proprietária da JD Container Graciosa, disse que todos os estabelecimentos participantes terão a identificação do evento, e que cada um irá fazer um trabalho de divulgação do outro. “Nossa ideia é de atuar coletivamente em benefício de quem nos procura, o nosso cliente. Estamos unidos para fazer grandes e deliciosas promoções. Seja em nossos espaços fechados ou nas áreas abertas, com todo o verde que nos cerca”, destacou a empresária.

Pratos especiais a preços acessíveis, chopp em dobro, camping, chalés, trilhas de mountain bike, caminhada ecológica, piscina, churrasqueiras, pães caseiros, sucos, redes, hortas orgânicas, são alguns dos atrativos que devem atrair milhares de curitibanos ávidos por respirar o ar puro da Estrada da Graciosa ou de outros espaços de Quatro Barras.

“Contamos apenas com a boa vontade dos empresários parceiros. É um evento promovido por nós, empreendedores, que pretendemos torná-lo permanente, sempre fazendo o melhor pelo nosso cliente”, afirmou Denise.