O ano de 2021 chegou ao fim e vários bares e pubs de Curitiba estão promovendo uma programação especial para a aguardada noite da virada, no dia 31 de dezembro. Confira:

+Viu essa? Mensagens de Feliz Ano Novo 2022 para mandar por WhatsApp para amigos, chefe, família e também românticas

Bar Crossroads

Foto: Divulgação.

O Bar Crossroads promove a sua tradicional New Years Rock, a partir das 22h. A despedida do ano de 2021 promete ser em grande estilo, com apresentações da banda Válvula Vapor, formada por Vinícius Melo (voz/guitarra), Alexandre Melo (voz/guitarra), Zé Marques (baixo), Roberto Krug (bateria) e Marcos Almeida (teclado), que abre a noite em grande estilo com um repertório repleto de rock nacional, seguido pelo VivoTrio, que tem Kako Louis (voz/baixo), Titi Barros (guitarra/voz) e Ruy Correia (bateria/voz) em sua formação. No setlist, clássicos do rock dos anos 70/80.

+Já escolheu? Cores do ano novo: veja os significados e saiba escolher sua roupa para o réveillon

Os ingressos para o New Years Rock Cross estão disponíveis com valores a partir de R$99 (2° lote) e podem ser adquiridos via Sympla. O Bar Crossroads fica localizado na Av. Iguaçu, 2304, no bairro Água Verde. Reservas podem ser feitas pelo telefone ou whatsapp (41) 3243-3711. Mais informações nas redes sociais oficiais @barcrossroads (Facebook | Instagram).VEJA TAMBÉM: Frases de Feliz 2022 para mandar aos amigos, família e românticas

Paradis Club

Foto: Divulgação/Rony Hernandes.

O Paradis Club, tradicional casa de Curitiba inspirada nos clubs das décadas de 1960 e 1970, promove a Virada Paradisíaca. A partir das 22h, o club promove uma noite com formato especial, que dá direito a open de espumante das 22h às 23h30, além de café da manhã especial com mini sanduíches, frutas e grãos.Em relação ao formato que será utilizado na data, o Paradis promove a opção de Mesa Bistrô, que comporta até duas pessoas ao mesmo tempo; e a de Mesas Lounge, que comporta até quatro pessoas. As duas opções estão disponíveis por R$300 e contam com uma garrafa de Chandon Brut e mix de castanhas. Os demais ocupantes das mesas podem adquirir ingressos individuais pelo valor de R$80.

Quem será o próximo milionário? -Bolão é a oportunidade para se dar bem na Mega da Virada. Saiba como participar

As cabines serão comandadas pela DJ Ana Guimarães, com um repertório repleto de hits do pop nacional e internacional; DJ Nabru, com o melhor do Hip Hop; DJ Thiago Borges, apostando no reggaeton; e o DJ Gabriel Santana, trazendo um pouco de Neo Soul e R&B.

O Paradis fica localizado próximo ao Shopping Mueller, na Rua Paula Gomes , 306, bairro São Francisco. Fique por dentro nas novidades por meio das redes sociais oficiais: Instagram (@paradisclub) e Facebook (@paradisclubcwb).

RECEITAS DE ANO NOVO: Veja essa receita de lentilha para a noite de ano novo

Refugio Patagonia

Foto: Divulgação/ Carolina Costa.

O Refugio Patagonia, localizado no bairro Alto da XV em um dos polos gastronômicos mais populares da capital paranaense na Rua Itupava, promove o seu primeiro Reveillon no Refugio.

O evento marca a chegada do novo ciclo e ocorre a partir das 19h, oferecendo ceia especial, servida das 19h às 23h, composta por pernil suíno preparado na parrilla, farofa, maionese de batata, arroz birô-biro e fricassê de frango.

+Leia mais! Veja os números que mais saem e o resultado da última Mega da Virada

A programação da noite ainda será marcada pela apresentação do grupo Lenhadores da Antártida, com um repertório repleto de rock e folk, e contagem regressiva para 2022.

Para participar do Reveillon do Refugio é necessário fazer a compra do ingresso de forma antecipada pelo Sympla. O valor do segundo lote para grupos de 4 pessoas é de R$374, que inclui a entrada no local e a ceia especial. Para 6 pessoas, o valor é de R$561.

Na data, o cardápio do Refugio Patagonia estará disponível a partir das 23h, reunindo opções de entradas, petiscos, hambúrgueres preparados na parrilla, empanadas, além das tradicionais tábuas de carnes. Chopes especiais e garrafas de espumante também estarão à venda.

*A ceia especial de Reveillon só estará disponível apenas para compra antecipada. Também é possível comprar ingressos na modalidade “somente entrada”, que garante o acesso à festa a partir das 23h e não inclui a ceia especial.

O Refugio Patagonia Curitiba fica localizado na Rua Itupava, 1498, no bairro Alto da XV. Confira os horários especiais de fim de ano pelas redes sociais – Instagramou pelo telefone (41) 3023 3356.

+ Veja também:-Romã, figo, lentilha. Você sabe as superstições de Ano Novo por trás destes alimentos?

Shinobis – Pop Culture and Food

Foto: Divulgação.

O Shinobis – Pop Culture and Food, gastrobar que reúne diversas referências da cultura pop e com o melhor da baixa gastronomia, apresenta o Reveillon Geek, a partir da 21h.

A noite contará com karaokê, disputas de Just Dance, o game de dança mais famoso do mundo, e open de chope e vodka com energético, disponível pelo valor de R$100. O cardápio da casa reúne hambúrgueres, porções e sobremesas, além de drinks e opções não alcoólicas.

O Shinobis – Pop Culture and Food fica localizado na rua Dr. Faivre, 507, Centro, e tem entrada gratuita. Acompanhe as novidades pelas redes oficiais: Instagram | Facebook

Web Stories