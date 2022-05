Já pensou em ter uma experiência gastronômica exclusiva dentro de um iglu panorâmico? Essa é a proposta da primeira edição do Festival Mueller Bom Gourmet, evento que ocorre de 1º a 30 de junho no rooftop do Espaço Gourmet/Piso L4, do Shopping Muller, com inspiração no clima de Londres.

Ao todo serão 21 operações do Mueller que trazem menus exclusivos de almoço e jantar, compostos por entrada, almoço e sobremesa, uma marca do Festival Bom Gourmet. Será possível também optar pelo menu de café da tarde, com combos especiais preparados pelos estabelecimentos participantes.

Essa é a primeira ação de naming rights do Festival Bom Gourmet, que emprestou sua marca e expertise para o evento que ocorre em junho, o mês mais romântico do ano. “No mês que é dos namorados, mas também de todos os encontros, amigos e famílias poderão viver momentos especiais, que ficarão na memória”, diz a gerente de marketing do Mueller, Cynthia Maia Batista.

Ela explica que, além da área do rooftop, a passarela do Shopping Mueller se tornará uma autêntica estação de metrô londrino, garantindo as melhores fotos e vídeos para os clientes.

Espaço exclusivo

Para transformar o festival gastronômico em uma experiência única e inesquecível, os destaques são os iglus panorâmicos, uma inspiração de Londres. Serão 10 iglus – cinco com capacidade para até quatro pessoas, e cinco com capacidade para até seis pessoas –, com ambientação exclusiva e aconchegante, assinada pelo arquiteto Givago Ferentz junto ao hub gastronômico Sacas.

“Apesar da referência londrina dos iglus, buscamos itens da brasilidade para ambientar cada um deles de uma forma diferente e única. Cada iglu proporciona uma experiência sensorial exclusiva”, explica o arquiteto.

Como o espaço é exclusivo, as reservas são limitadas. Serão cinco horários disponíveis por dia em cada iglu, e cada experiência dura 1h30. Os iglus recebem no mínimo duas pessoas e no máximo quatro ou seis, dependendo do espaço.

Cardápios especiais

Marca registrada do Festival Bom Gourmet, os menus são completos, com entrada, prato principal e sobremesa pelo preço único de R$ 89 por pessoa, no almoço e no jantar. No horário da tarde, os cafés também terão um cardápio especial de R$ 49 por pessoa.

As reservas podem ser feitas a partir do dia 30 de maio, pelo www.festivalmuellerbomgourmet.com.br, com a escolha antecipada do menu e o pagamento pelo site.

As opções vão de massas e comida árabe a carnes, frutos do mar, menu vegano e fast food. Já as bebidas serão escolhidas no local e pagas à parte. No menu, vinhos oferecidos pelo Pecorino Bar & Trattoria, e drinks do Outback. No comando da logística do festival estão Agnaldo Monteiro, Kaue Henrique Rodrigues e Larissa Guzzo, da escola de gastronomia Inspirar Gourmet.

Para Andréa Sorgenfrei, head da Pinó, a iniciativa do Shopping Mueller revela ousadia. “Trouxemos a bagagem de 15 anos do Festival Bom Gourmet para essa ação totalmente inédita do Shopping Mueller. A união de duas marcas fortes e tradicionais é motivo de orgulho e também significa muita responsabilidade. Juntos, estamos trabalhando para garantir qualidade e a melhor experiência gastronômica aos clientes.”

Restaurantes participantes

Almoço e jantar

Aish Baladi

Camarão Express

China Food

It’s Grill Express

KFC

Mambembe Restaurante

Mc Donald’s

Mustang Sally

Outback Steakhouse

Pecorino Bar & Trattoria

Spedini Trattoria Expressa

Tasty Salad

Café da tarde

Bella Gula

Casa Bauducco

Dark Sugar

Funfit Faz Bem

Havanna Café

Kopenhagen

Mc Donald’s

Mustang Sally

Nutty Bavarian

Tea Shop

Tropical Banana.

Serviço

O que? 1° Festival Mueller Bom Gourmet

Quando? De 1º a 30 de junho

Onde? Shopping Mueller – Piso L 4 (Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba/PR)

Informações e reservas pelo site: www.festivalmuellerbomgourmet.com.br

Horários

Almoço: das 12h às 13h30 e das 14h às 15h30

Café da tarde: das 16h às 17h30

Jantar: das 19h às 20h30 e das 21h às 22h30