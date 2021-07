O frio do inverno deu as caras e derrubou as temperaturas em Curitiba nos últimos dias. Na capital paranaense, fez mais frio nesta quarta-feira (30) do que nas 10 cidades mais geladas do mundo. E com esse tempo, nada melhor do que uma sopa quentinha e saborosa para aquecer o corpo, saciar a fome e trazer um pouco mais de conforto.

Está sem criatividade ou gostaria de aprender novas receitas? Então, dá uma olhada nas sugestões deliciosas que a Tribuna do Paraná separou para te ajudar nessa missão culinária. E que tal escolher uma para o jantar desta noite? Confira e separe os ingredientes!

Sopa Eslava

Sopa eslava. Foto: Lucas Nocera/Divulgação

por Por Camila Kaminski, chef do Empório Kaminski

Rendimento: 6

Preparo: Fácil

Ingredientes

4 colheres de sopa de óleo de soja

1 unidade de cebola picada

2 unidades de dente de alho picadas

500 gramas de alcatra em tiras

50 ml de conhaque

4 colheres de sopa de molho inglês

2 colheres de sopa de Ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

250 gramas de molho de tomate

2 kg de batata

250 gramas de creme de leite

a gosto de sal , pimenta do reino e cheiro verde



Modo de preparo

1. Em uma panela média, refogue o alho e a cebola em óleo de soja. Acrescente a carne (já previamente temperada com sal e pimenta) e refogue. Depois, é hora de flambar com o conhaque. Acrescente o ketchup, a mostarda, o molho inglês e o molho de tomate. Mexa bem e deixe cozinhar por 2 minutos.

2. Cozinhe as batatas na panela de pressão em água salgada até que fiquem bem macias. Pegue as batatas, com parte da água do cozimento, e bata no liquidificador até ficar um creme bem liso.

3. Volte o creme para a panela com a carne refogada e mexa bem. Coloque o creme de leite, acerte o sal e a pimenta e finalize com o cheiro verde picado (se desejar). Servir quente!

Sopa de cebola gratinada

Sopa de cebola do chef Guile Kaesemodel. Foto: Letícia Akemi/ Gazeta do Povo. Foto: Leticia Akemi

por chef Guile Kaesemodel

Rendimento: 2

Preparo: Fácil

Ingredientes

4 unidades de cebola branca

4 unidades de Cebola roxa

20 gramas de manteiga

5 ml de azeite de oliva

500 ml de caldo de galinha

5 ml de shoyu

1 unidade de pão italiano

a gosto de queijo gruyère

a gosto de parmesão

Modo de preparo

1. Em uma panela de pressão, derreta a manteiga com o azeite de oliva. Doure as cebolas cortadas em meia lua. Junte o caldo de frango, deixe ferver e feche a panela. Depois de pegar pressão, conte meia hora e retire o caldo da panela.

2. Tempere com sal e pimenta do reino. Em uma cumbuca, coloque fatias do pão, conchas da sopa com as cebolas e cubra com mais uma fatia de pão e os queijos já ralados.

3. Leve ao forno para gratinar a 180 graus por aproximadamente 15 minutos e sirva ainda quente.



Sopa de Pinhão

Sopa de Pinhão. Foto: Bruno Tadashi

por Senac

Tempo de preparo: 1h40

Rendimento: 6

Preparo: Não informado

Ingredientes

400 gramas de pinhão cozido e descascado

1 unidade de cebola média cortada em cubos pequenos

100 gramas de bacon em cubos pequenos

100 gramas de linguiça calabresa defumada em cubos pequenos

200 gramas de músculo em cubos pequenos

2 litros de caldo de legumes

20 ml de azeite de oliva

a gosto de pimenta tabasco

a gosto de cebolinha



Modo de preparo

1. Separe o pinhão previamente cozido e descascado em duas vasilhas em quantidades iguais. Leve uma das partes do pinhão (200 g) ao liquidificador e bata com uma parte do caldo de legumes. Reserve.

2. Em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola, a carne, o bacon e a linguiça calabresa. Após tudo refogado, acrescente o pinhão que foi batido no liquidificador. Acrescente a segunda parte do pinhão cortado em fatias na panela com os outros ingredientes. Caso seja necessário, acrescente mais caldo de legumes.

3. Deixe cozinhar por aproximadamente 30 a 40 minutos em fogo médio, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Retire do fogo e acrescente a pimenta tabasco. Corrija o sal, salpique a cebolinha cortada e sirva em seguida.