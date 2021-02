No preparo para as comemorações do aniversário de Curitiba, celebrado no próximo mês, a Pinó, junto com Bom Gourmet, HAUS, GazzConecta, Sempre Família, Gazeta do Povo, Clube Gazeta e Tribuna do Paraná, lançou uma pesquisa inédita, que conta também com o apoio dos portais Reinaldo Bessa e O que fazer Curitiba?

Queremos mapear as preferências, os hábitos e a relação das pessoas que vivem em Curitiba com a cidade. Quais são seus hábitos de lazer, preferências gastronômicas e lugares preferidos? Como você cuida da sua saúde e bem-estar? É verdade ou mito que o curitibano é mais reservado? Podemos nos considerar inovadores?

Anônimo e informal, o questionário está disponível entre 10 e 22 de fevereiro e leva menos de 5 minutos para ser respondido. Convidamos você a responder, mas também a compartilhar o link da pesquisa com seus amigos e familiares, para que possamos traçar um perfil amplo da nossa gente! Você topa?

Ao todo, são 30 questões que brincam com o imaginário sobre a cidade. O questionário comporta perguntas abertas e de múltipla escolha, fechando com a questão: se você fosse dar um presente para o aniversário da cidade, o que seria?

Carregando…

Responda a pesquisa abaixo ou acesse pelo link: bit.ly/pesquisa_pino