As Feiras Especiais de Inverno são uma boa alternativa de passeio em Curitiba. As feiras ficam nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro, são 60 barracas com opções para todos os tipos de público e bolso. As feiras de inverno de Curitiba seguem em funcionamento até o dia 23 de julho todos os dias, inclusive nos fins de semana.

+Viu essa? Radialista e DJ Sandra Carraro morre aos 64 anos; Cenário musical de Curitiba em luto

Na Praça Osório, bem ao lado do portal de entrada, uma carroça com pinhões in natura é novidade da edição deste ano. Importante ressaltar que as feiras têm ainda pinhão cozido, quentão, pamonha, bolos de milho, pastel, além de artesanatos e itens de inverno.

Franciely Araújo de Jesus, que trabalha com Recursos Humanos, relata que aproveita a feira de inverno de Curitiba para comprar e “fazer uma boquinha”. “Essa feirinha é muito gostosa, estou levando pinhão, que não pode faltar em casa. Já estou me programando para voltar à noite, tomar um quentão e um pastel com os amigos”, disse Franciely.

Quem esteve nesta semana na Osório foi o prefeito Rafael Greca, que tomou quentão e curtiu o ambiente. “Eu e quase toda Curitiba já estamos na Feira de Inverno, tem pinhão, tem quentão, tem artesanato do bom e muitas comidas. Viva Curitiba”, comentou Greca.

Os expositores manterão protocolos sanitários, como álcool gel em todas as barracas.

+Viu essa? Sanduíches árabe e israelense são estrelas de sanduicharia de Curitiba

Foto: Pedro Ribas/SMCS.

Feiras de inverno em Curitiba

Praça Osório

Artesanato: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Artesanato e gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30

+Confraria041! Cervejaria oferece chopp artesanal em dobro para Confrades041

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix