A ideia de admirar uma paisagem do alto encanta muitas pessoas. Os tradicionais voos de balão na Capadócia (Turquia) já fazem parte dos sonhos de muitos turistas e são referência mundial quando o assunto é balonismo. Porém, não é necessário viajar para outro país para viver essa experiência! Empresas localizadas na região de Curitiba proporcionam essa aventura, que pode ser uma boa alternativa de passeio em um dia de céu aberto.

Antes de marcar sua visita, é importante lembrar que os passeios de balão dependem de boas condições climáticas para que a diversão aconteça de forma segura. Por isso, não deixe de consultar a previsão do tempo e confirmar essas informações com a empresa responsável. Além disso, considere usar roupas confortáveis, tênis, óculos de sol e outros acessórios que podem deixar o passeio mais agradável. E claro: não esqueça a câmera ou o celular para registrar esses belos momentos.

Confira a seguir a indicação de três lugares perto de Curitiba para você andar de balão, apreciando uma vista incrível!

Air Company Balonismo

Foto: Reprodução / Instagram Air COmpany

A empresa localizada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, oferece dois horários de voos de balão. Um no período da manhã, às 5h40, e outro durante a tarde, às 16h30. O passeio dura cerca de uma hora e é encerrado com um brinde de champagne. Diferentes tipos de pacotes são oferecidos pela empresa, cada um atendendo às diferentes necessidades, com voos para famílias, casais, grupos de amigos, entre outras possibilidades.

Os valores variam, porém os passeios coletivos custam a partir de R$ 490 por pessoa. Os voos exclusivos para casais custam R$1.800.

Informações e reservas: (41) 992147952 | @aircompanybalonismo

Snap Balonismo

Foto: Reprodução / Instagram Snap Balonismo

A Snap Balonismo também realiza voos de balão na cidade de Campo Largo, proporcionando uma visão panorâmica das fazendas, lagos e montanhas da região. Durante o verão, os passeios são realizados apenas no período da manhã, com início às 6h em grupos de oito pessoas. O pacote inclui a possibilidade de participar do processo de preparação do balão antes do voo, que dura cerca de uma hora, além de uma breve aula sobre a história do balonismo e um brinde de champagne após o pouso.

O valor do pacote tradicional é de R$ 450 por pessoa. Já o pacote exclusivo, para duas pessoas, sai por R$ 1.950.

Informações e reservas: (41) 996105811 | @querovoardebalao.

Ekôa Park

O Ekôa Park fica localizado em Morretes, cidade turística próxima do litoral do estado. O local oferece uma diversidade de atividades que proporcionam o contato com a natureza na região da Serra do Mar. O passeio neste local é um pouco diferente: o balão cativo é preso por cordas e sobe cerca de 40 m, permitindo apreciar a reserva de mata atlântica do local durante um período que varia de 10 a 15 minutos, dependendo das condições do vento.

Além disso, também é possível praticar rapel no balão. A entrada no parque custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). O passeio de balão não está incluso no ingresso, o valor dessa atividade é de R$ 110 e podem participar simultaneamente até três pessoas.

Informações e reservas: ekoapark.com.br/produto/balao

Jardim Botânico

Voo de balão no Jardim Botânico. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz

O voo de balão é uma novidade exclusiva da programação do Natal de Curitiba 2021. A partir do dia 21 de novembro, os voos cativos (com o balão preso ao chão) poderão ser realizados gratuitamente em um dos principais pontos turísticos da cidade. As vagas são limitadas e as reservas serão feitas através de um sistema on-line.

Informações e reservas: ingresso.curitiba.pr.gov.br/evento/voo-de-balao-da-ademicon-no-jardim-botanico/