A gastronomia, as cores e a cultura latinas vão ganhar mais um endereço em Curitiba. Isso porque o gastrobar Choripan, que há quase dez anos marca o cenário gastronômico da cidade oferecendo lanches com base em linguiça de charcutaria própria e carne de alta qualidade, vai abrir neste mês de dezembro sua quinta unidade no município. O gastrobar com conceito argentino, mas tempero brasileiro, chega ao bairro Ahú neste sábado (10).

O novo Choripan está localizado na Rua Francisco Scremin, 290. O endereço está próximo a regiões com presença de bares e restaurantes, perto da rua Mateus Leme, e do Bosque do Papa e do Museu Oscar Niemeyer, locais turísticos de Curitiba.

O espaço, além do já tradicional gastrobar, conta também com um quintal temático, que tem uma réplica da estátua de Mafalda, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Buenos Aires. O quintal também tem um balanço para que os visitantes possam desfrutar de momentos de descontração e lazer.

Além disso, a unidade terá, em breve, uma área com venda de cafés. “A nossa ideia é atender a uma demanda do público da região, que poderá consumir os produtos do café em horários diferentes do funcionamento do bar”, explica João Scalzo, um dos sócios e chefe de cozinha do gastrobar.

Os clientes ainda terão a possibilidade de reservar espaços do Choripan do Ahu para festas, aniversários e reuniões, graças a um sótão e um porão adaptados para eventos. “Queremos ampliar as possibilidades com esses espaços, para que eles lembrem os bares tradicionais de cidades como Córdoba e Buenos Aires, na Argentina”, completa Scalzo.

O Choripan do Ahú já inicia suas atividades com uma ação social de Natal em conjunto com as demais unidades. Os consumidores que doarem um brinquedo no gastrobar ganham um cupom para concorrer a uma bicicleta com cesta de produtos da rede.

“Com essa campanha, queremos promover o espírito de Natal, olhar com mais carinho para crianças em situação de vulnerabilidade, além de estimular por meio do prêmio a prática esportiva e o uso de meios de locomoção que garantam a mobilidade urbana”, diz Carlos Fracaro, que também é sócio da rede.

Os brinquedos serão arrecadados na unidade até o dia 18 de dezembro. O sorteio será realizado no dia de Natal e o resultado será divulgado nas redes sociais do gastrobar. Os itens serão doados a instituições de caridade em cada cidade com operações da rede.

Expansão

Com a nova unidade, o Choripan chega a oito endereços. Três deles estão em território paulista e foram inaugurados entre agosto e dezembro de 2022: um em Sorocaba, outro na região de Alphaville, que fica na cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e o terceiro na cidade de Embu das Artes, também na Região Metropolitana da capital paulista. A rede ainda tem previsão de inaugurar uma nova sede na capital paranaense, na Rua Itupava.

Liderado por Scalzo e Fracaro, o gastrobar tem expandido sua área de atuação no modelo de franquia. “Além de Curitiba, que é onde nasceu o Choripan e acreditamos que ainda há potencial de expansão, temos ampliado a propaganda nos estados vizinhos ao Paraná. Acreditamos que cidades do interior paulista, bem como a capital São Paulo, sejam bons ambientes pelo clima, aceitação popular e por estarem em desenvolvimento”, explica Fracaro.

Sabores diferenciados

O Choripan tem opções de lanches diversificados. São cerca de dez sabores de linguiças, entre eles frango com queijo coalho, pernil com pimenta e porco Moura caipira. No lanche choripan da rede, a linguiça tem duas opções de acompanhamento: chimichurri, vinagrete e repolho, ou crema de queso e cebola crocante.

O gastrobar também oferece opções com linguiça vegana, além de um sanduiche vegetariano, com queijo coalho. As linguiças também podem ser saboreadas como porções com batatas fritas, conhecidas como Chori Papas, e no prato da casa, servido com acompanhamentos como pão, mandioca cozida na manteiga e vinagrete. Outras delícias presentes no cardápio são as empanadas e os alfajores, ambos tradicionais em países como a Argentina.

“Nosso cardápio está em constante aprimoramento, pois verificamos junto ao público como podemos atendê-lo da forma mais variada e agradável possível. Nos preocupamos em levar ao cliente diferentes sabores para atingir vários nichos e respeitar suas escolhas”, afirma Scalzo, que também é chef de cozinha. A marca se notabiliza não só por oferecer os lanches, como também por manter produção própria das linguiças frescais para o cardápio.

O cliente ainda tem diversas bebidas que pode escolher. Uma das novidades lançadas em outubro deste ano foi a cachaça de Jambu, produzida pela empresa Jambu da Imbuia. Entre as opções está também o gin Hambre de Colores, lançado em junho de 2022, e que é feito com exclusividade para o Choripan pela empresa Hambre. Além das bebidas destiladas, o consumidor ainda pode apreciar o já tradicional chope pilsen Chucho Perro, também feito com exclusividade para a rede pela empresa Bastards Brewery. Completam a carta de bebidas ainda opções de cervejas, caipirinhas, drinks, doses e bebidas não alcoólicas.

Unidade franqueada

A unidade será gerenciada pelos amigos e empresários Paulo Sérgio Campos e Andrea Fernanda Cruz Lima. Eles já possuem juntos um e-commerce de cervejas artesanais desde 2019 e tinham a intenção de abrir um espaço físico de comércio. Porém, com a pandemia de Covid-19, os planos foram adiados.

Com a retomada das atividades econômicas, eles decidiram saber mais sobre a marca e apostar na franquia. “Já conhecíamos o Choripan da Getúlio Vargas e sempre gostamos do lanche. Até que conheci o Carlos, conversamos bastante sobre a rede e as lojas. Foi aí que despertou o interesse em abrirmos uma franquia do Choripan”, comenta Campos.

Quando decidiram investir no gastrobar, os sócios partiram para uma pesquisa até escolherem o local em que a nova unidade seria instalada. “Tínhamos a ideia de abrir a nova sede entre as regionais Boa Vista e Matriz, de Curitiba, pela distância que a localização proporcionaria em relação às outras unidades da rede e pela renda familiar média dos moradores dos bairros da região. O local que escolhemos é grande, bonito e bem localizado. Pretendemos explorar bastante a área que ele oferece”, explica.

Os empreendedores estão animados com a inauguração, em plena Copa do Mundo. “A expectativa é a melhor possível, pois o público da região que já conhece e gosta do Choripan terá uma nova loja mais próxima de sua residência. Além disso, a Copa do Mundo que chama um grande público para confraternizar em um ambiente descontraído”, afirma.