Algumas combinações gastronômicas são perfeitas! E o mignon com massa com certeza é uma delas. No Festival Bom Gourmet não faltam opções para experimentar essa dupla. Por isso, preparamos um guia para você saber onde encontrar pratos que servem a combinação.

A 15ª edição do Festival Bom Gourmet vai até dia 3 de abril. Os restaurantes oferecem menus exclusivos completos – com entrada, prato principal e sobremesa – a preços fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90.

Com a intenção de valorizar os restaurantes e profissionais do setor, além de atender a todos os gostos, o Festival Bom Gourmet funciona para almoço e jantar em todos os dias da semana, de acordo com o horário de funcionamento das casas participantes.

Anarco Restaurante Batel

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Espaguete alla carborana com escalope de mignon, servido no almoço, todos os dias da semana, por R$ 69,90.

Cenacolo Restaurante e Eventos

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Filé Baruque, consiste em tiras de mignon finamente grelhadas, acompanhadas de fettuccine ao molho Alfredo. Servido no almoço e jantar, de terça a domingo, por R$ 69,90.

Curry Pasta Cozinha de Fusão

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Mignon ao molho de queijo grana, acompanhado de fettuccine artesanal com curry defumado da casa. O prato é servido no jantar, de terça a sábado, por R$ 89,90.

Euro Bistrô Restaurante

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Escalopes de mignon ao molho roti e vinho branco, acompanhado de massa fina verde e branca na manteiga de sálvia. Prato servido no almoço, de terça a domingo, e no jantar, de terça a sábado, por R$ 89,90.

Ernesto Ristorante

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Escalopes de mignon grelhados com canelloni de ricota, mozzarella gratinada e molho de tomate. Servido no almoço, de terça a domingo, por R$ 69,90.

Ícaro Casual Greek Food

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Tornedor de mignon, acompanhado de linguine ao molho de queijo gorgonzola, crocante de nozes e mel silvestre. Prato servido de terça a domingo, no almoço e jantar, por R$ 89,90.

Vindouro

Foto: Fernando Zequinão / Bom Gourmet

Escalope de mignon com gnocchi ao molho rosado. Servido no jantar, de segunda a sábado, por R$ 89,90.

>>> Quer experimentar outras carnes? No Festival Bom Gourmet tem. Acesse este link e vejas as outras opções de carnes no nosso cardápio.



