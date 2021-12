Me chama que eu vou

Está confirmado para o próximo dia 18 de dezembro o show do Sidney Magal, uma verdadeira lenda viva da Música Popular Brasileira. Com músicas que marcaram época e até hoje embalam os amantes de uma boa (e dançante) melodia, o cantor chega a Curitiba para única apresentação no Teatro Positivo.

Com um novo repertório “caliente”, no melhor estilo Sidney Magal, repleto de grandes hits de sua carreira. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60, via Disk Ingressos. A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment. O show de abertura fica por conta do curitibano Pedro Cini, às 20h40.

Pra dançar e curtir, Magal promete o que o público mais deseja. “Eu canto o que o público quer ouvir, principalmente, para que eles tenham prazer em estar ali. Então, montei um set-list especial para fazer o público ferver”, adianta o artista.

O repertório exclusivo resulta num show dançante que passa pela jovem guarda e inclui sucessos de Tim Maia, Beto Barbosa, Rick Martin e até o arrocha de Pablo, com uma releitura da música “Porque Homem Não Chora”. Os clássicos de sua carreira, como “Meu Sangue Ferve”, “Tenho”, “Me Chama Que eu Vou” e “Sandra Rosa Madalena” é claro que estarão no show para fazer todo mundo delirar.

Show da abertura

Pedro Guarinello Lewin ou Pedro Cini, como prefere ser chamado, tem 19 anos e é de Curitiba (PR). Apaixonado por música brasileira, revela com orgulho suas referências artísticas e brasileiras, como Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Tim Maia.

Hoje, Pedro conta com três músicas lançadas e vem crescendo em números de audiência nas playlists do Spotify. Seu primeiro single, “Meu Vício”, conta com mais de 61 mil players na plataforma.

Segue um aperitivo do show, com esse clássico do Magal.

Serviço

Sidney Magal em Curitiba

Quando: 18 de dezembro de 2021 (sábado)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).

Horários: abertura da casa às 20h15 / Show às 21h15

Ingressos: variam de R$ 60 (meia-entrada) a R$ 300 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

