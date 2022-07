Pela primeira vez, a Curitiba Honesta realiza um evento em torno do sanduíche mais popular do mundo: o hambúrguer! A 1ª Quinzena do Burguer acontece de 20 de julho a 3 de agosto, com 18 participantes. Todos vão vender o sanduíche por R$ 29, sendo que alguns incluirão acompanhamentos.

“Resolvemos fazer um evento mais rápido, com duração de apenas 15 dias, visando estimular o consumo e aumentar o faturamento dos restaurantes no período de férias escolares. E, afinal, quase todo mundo adora um bom hambúrguer!”, diz Sérgio Medeiros, proprietário da plataforma Curitiba Honesta.

Os clientes vão poder provar uma variedade de opções especiais. Tem hambúrguer de costela, de alcatra, de contrafilé, muito bacon, cheddar, onion rings e batatas fritas. Alguns incluem acompanhamentos, refrigerante e até sobremesa. E tem quem ofereça dois sanduíches pelo preço de um!

A Quinzena do Burguer Curitiba Honesta tem patrocínio da Gold Food Service, Cervejas Roots, Its BBQ e Wessel.

Confira os participantes:

Aquarius

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Americano Especial – Hambúrguer artesanal 180g, queijo cheddar, bacon, alface, tomate e maionese artesanal servido no pão bolinha crocante. Acompanhamento 01 brigadeiro de paçoca.

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri – (41) 3018-6880 – funciona 24 horas. @aquariuscuritiba

Boteco Curitiba

Foto: Divulgação

Burguer – Hambúrguer 200g servido ao ponto da casa , queijo cheddar, maionese especial da casa, servido no pão brioche ou francês cortado ao meio.

Rua Francisco Ader, 201 – Novo Mundo – (41) 99800-9805 – Terça a quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h às 23h

Jockey Plaza Shopping – Loja 2058 – Piso L02 – Avenida Victor Ferreira do Amaral , 2633 – Tarumã. @botecocuritiba

Burguer Bar

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Vingadores: Ultimato – Hambúrguer de angus 150g, quatro queijos (muçarela, provolone, parmesão e gorgonzola) , bacon, cebola caramelizada, alface e maionese artesanal servido no pão brioche. Acompanha batata canoa e maionese Burguer Bar

Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim (41) 3082-8229/ whatsapp 9 9807-2528

Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

Burger Beast

Angus Beast Caramelizada – Hambúrguer de angus, queijo cheddar, bacon, cebola caramelizada, acompanhado do molho do Chef servido no pão brioche.

Rua Brasílio Itiberê 3175 – Unidade Arena – Agua Verde – (41) 98455-8434 – Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado e domingo das 16h à 0h.

Rua Marechal Floriano Peixoto 1695 – UnidadeTork Roll – Rebouças – Quinta das 19h à 0h. Sexta e sábado das 19h às 03h. Domingo das 17h às 23h.

Feiras Noturnas com Food Truck – bairros: Novo Mundo / Jardim das Américas e Pinheirinho.@burgerbeast_cwb

Cartolas

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Burger de Costela – Hambúrguer de costela com fatias de bacon, queijo cheddar ou muçarela, alface, tomate e molho artesanal no pão crocante. Acompanha batatas fritas

Rua Emiliano Perneta 880 – Centro – (41) 3209-6982 – Terça a sábado 17h às 23h30. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

Carvoeiro – Souq Curitiba

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Carvoeiro Costela – Hambúrguer de costela 180g, fatias de bacon, queijo muçarela derretido, alface, tomate e maionese de ervas da casa servido no pão brioche. Acompanha fritas.

Avenida Iguaçu, 4399 – Vila Izabel – SOUQ Curitiba – Terça a quinta das 17h às 22h. Sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 22h. @carvoeirooficial

Celeiro Hamburgueria

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Magnífico – Hambúrguer de alcatra, queijo muçarela de búfala derretido, tomate na chapa, rúcula, cebola roxa e pesto de manjericão servido no pão brioche. Acompanha fritas.

Avenida Trés Marias, 271, São Braz – (41) 3082-5926 –Segunda a sexta das 18h às 23h30. Sábado das 12h à 23h30.@celeirorestoburguer

Charles Burguer

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Hambúrguer de contrafilé, queijo emmental, bacon caramelizado, cebola roxa fatiada, molho de pimenta chipotle, maionese especial da casa no pão cervejinha. Acompanha batatas chips da casa.

Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771- Segunda a domingo à 0h. @charles_burguer

Deck 583 – Dog Burger & Beer

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Fora de Série – Hambúrguer artesanal com blend especial de 180g, bacon em cubos, muçarela derretida, onion rings, molho secreto da casa, tomate e alface americana servido no pão australiano.

Rua João Tschannerl, 583 – Vista Alegre- (41) 9 8827-9993.- De segunda a sábado, das 18 às 23h. @deck.583Downtown – Pub & Garden

Best Burguer D-Town

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Hambúrguer especial de fraldinha, queijo derretido, cebola crispy especial da casa, alface americana servido no pão crocante. Acompanha fritas

Avenida Iguaçu, 902 – Rebouças – (41) 9 8820-8410 – Quarta a sábado das 17h30 à 1h. @dtownpubegarden

Gigg´s Pub

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Combo Smash Gigg´s – Smash burguer: 01 hambúrguer smash, queijo prato maçaricado, molho barbecue, maionese de alho, alface e tomate servido no pão brioche.

Smash double cheddar: 02 hambúrgueres smash, cheddar, bacon e maionese de alho servido no pão brioche. Acompanha fritas.

R. Mateus Leme, 885 – Centro Cívico – (41) 2112-9010 –. Segunda a quinta das 17h à 0h. Sexta e sábado das 17h à 01h. @giggspubcwb

Green Gate

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Opala Bacon – Hambúrguer bovino, queijo prato, bacon grelhado, queijo prato, picles, tomate, alface americana servido no pão brioche. Acompanha fritas com temperos especiais da casa e molho bbq na cerveja.

Rua dos Estados, 1214 – Agua Verde – (41) 3503- 1840. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h à 0h. @greengatebar

Jipe Bar

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Duplo Bacon Jack Honey – 02 Hambúrgueres, bacon, queijo cheddar fatiado, maionese artesanal, cebola crispy, molho especial de Jack Daniels Honey, servido no pão brioche. Acompanha onion rings.

Rua: Secondo Tedeschi, 36 esquina com rua Nelson de Souza Pinto – Ahú

(41) 9 9154-7589. Quarta a sábado 18 às 23h. @jipebarcwb

Lupita Bistrô Bar

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Triplo Smash – 03 smashs burguers mistos intercalados com fatias de queijo muçarela, maionese de ervas finas, alface e tomate servido no pão brioche com gergelim. Acompanha batata canoa e maionese de ervas.

Alameda Carlos de Carvalho 15 – Centro – Segunda a sábado das 9h às 23h. @lupitabistrobar

Paradoja

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Combo Costela – 02 Hambúrgueres de costela 75g cada, queijo muçarela derretido, farofa de bacon, molho chimichurri, maionese artesanal, alface e tomate servido no pão brioche. Acompanha batata frita e 01 refri em lata.

Rua Marechal Deodoro 686, Centro- Vila Urbana – Segunda a quinta das 11h às 22h. Sexta e sábado das 11h às 23h.

Rua Trajano Reis 260 – São Francisco – Segunda a quarta das 18h à 01h. Quinta das 18h às 2h. Sexta e sábado das 18h às 04h e Domingo das 18h a 01h

Rua Trajano Reis 210 – São Francisco – Quinta das 18h às 2h. Sexta e sábado das 18h às 04h e Domingo das 18h a 01h

Rua Carlos de Carvalho 580 – Batel. Terça e quarta das 18 a 01h. Quinta das 18h às 2h. Sexta e sábado das 18h às 04h e Domingo das 18h a 01h

BR 116 km 16303 – Park Shopping Boulevard – segunda a domingo das 11h às 22h. @redeparadoja

Silzeus

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Burguer do Zeus – 02 Hambúrgueres, queijo cheddar com bacon, cebola caramelizada, molho especial bbq, maionese da casa, tomate e alface americana servido no pão macio. Acompanha polenta frita.

Via Veneto 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeusbar

Take Beers & Burger House

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Rib – Hamburguer de costela, queijo prato derretido, cebola caramelizada na cerveja artesanal e maionese da casa, servido no pão crocante. Acompanha fritas.

Rua Tapajós, 1047 – Bom Retiro- (41) 3328-1999 – Segunda a quinta das 16h às 23h. Sexta e sábado das 11h30 às 23h. @takeburgerhouse

Villa Bistrô

Fotos: Gean Cavalheiro / Divulgação

Hambúrguer assado na parrilla, founde de 03 queijos, cebola crispy, maionese especial da Villa, cebola caramelizada servido no pão crocante com provolone.

Avenida Sete de Setembro, 6334 – Batel – (41) 9 8859-7898. Segunda a quinta das 17h às 22h30. Sexta e sábado das 17h às 23h30. @villabistrocwb

Mais informações: www.curitibahonesta.com.br.