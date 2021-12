Que tal começar 2022 reduzindo o seu consumo de carne? É possível ter uma ceia de Ano Novo deliciosa e com um prato principal livre de proteína animal. Se você quiser tentar algo diferente, esse rocambole é a receita certa! É simples de fazer e com certeza vai te surpreender!

Se liga nos ingredientes:

2 xícaras de proteína texturizada de soja (peneirada)

Vinagre

2 abobrinhas

1 cebola

3 dentes de alho

Azeite de oliva

Molho de soja (shoyu)

1 colher de café de creme vegetal

Orégano, páprica defumada e os temperos de sua preferência

½ pão francês

4 batatas inglesas médias

Modo de preparo:

Coloque a PTS de molho em água quente e 3 colheres de vinagre por 15 min, lave bem e escorra até sair toda a água, reserve.

Cozinhe as batatas cortadas em pedaços pequenos, amasse, e tempere com 2 colheres de azeite de Oliva e sal à gosto.

Refogue a cebola e os alhos bem picadinhos em 2 colheres de azeite de Oliva, quando estiver bem douradinho acrescente a PTS e deixe refogar por mais 3 minutos e acrescente 1/4 de molho de soja, o creme vegetal, orégano, páprica defumada e os temperos que você escolheu. Acrescente 1/2 xícaras de água e deixe cozinhar por 5 minutos.

Enquanto isso coloque no processador 1/2 pão francês e depois misture na PTS, reserve.

Corte as abobrinhas em fatias bem finas, tempere com sal e doure dos dois lados com creme vegetal ou azeite de Oliva.

Montagem

Faça um trançado com as abobrinhas por cima de um plástico filme, cubra com a PTS e depois recheie com purê de batatas, vá enrolando com cuidado até formar o rocambole, coloque no freezer por 10 minutos, retire o plástico filme e depois já pode assar por 30 mim a 200°. Agora é só servir como preferir.

Essa recita foi inspirada no canal do YouTube, Tá na mesa vegg.

