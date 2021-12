Que o tender é um queridinho em qualquer mesa de Natal ou de ano Novo isso é fato. Mas como fazer este prato típico de natal marcar os corações dos seus queridos? A Tribuna preparou seis receitas fáceis para você arrasar neste fim de ano. Bora conferir?

Receita de Carpaccio de tender com molho de laranja

Ingredientes

*600 gramas de presunto tender

*a gosto de brotos de rúcula, nabo, agrião, cenoura

*500 ml de suco de laranja

*320 ml de caldo de frango feito em casa

*2 colheres de cebola picada

*5 grãos de pimenta do reino inteiros

*1 folha de louro

*1 ramo de tomilho

*120 gramas de açúcar para o molho de laranja

*1 colher de sopa de amido de milho

*1/2 xícara de água fria

*400 ml de vinagre balsâmico

*150 gramas de açúcar para a redução de balsâmico

Modo de preparo

1 – Corte o tender em fatias bem finas e reserve. Se puder, corte-o em uma fatiadora de frios. Lave e higienize os brotinhos, secando bem e deixe-os reservados.

2 – Prepare a redução de balsâmico colocando o vinagre e o açúcar em uma frigideira e deixe ferver até que esteja no ponto. Para testar o ponto, tire uma colherada e coloque em um pires ou prato bem frio. Ao esfriar, veja se a textura está parecida com a de mel. Quando estiver, desligue e deixe esfriar. Para guardar, pode colocar em uma bisnaga de ketchup ou mostarda bem limpos. Deixe guardado na geladeira. Para o molho de laranja, coloque a cebola, o suco de laranja e o caldo de frango em uma panela. Acrescente a pimenta do reino, o louro e deixe ferver até que vire 300 ml. Coloque o açúcar e misture bem até dissolver. Passe o molho por uma peneira para coar os aromáticos. Descarte o que ficar na peneira e volte com o molho para uma frigideira e volte a aquecer. Misture o amido de milho com a água e coloque no molho, mexendo sempre. Quando engrossar, está pronto. Deixe esfriar.

3 – Para montar, faça uma camada de fatias de tender, cubra com os brotinhos, coloque um pouco do molho de laranja e finalize com a redução de balsâmico. Sirva como entrada.

Receita de Tender com chutney de maçãs

Ingredientes

*1 unidade de tender bolinha

*3 litros de suco de laranja

*2 unidades de cravo

*2 colheres de sopa de coentro

*6 unidades de maçã sem casca para o chutney

*2 dentes de alho picados para o chutney

*2 unidades de Cebola roxa picadas para o chutney

*1 unidade de pimenta dedo-de-moça picada para o chutney

*1 xícara de açúcar para o chutney

*1 xícara de vinagre de maçã para o chutney

*2 unidades de cravo

*1 unidade de canela em pau

Modo de fazer

1 – Faça pequenos cortes em forma de losango no tender e cozinhe a carne por 30 minutos em uma panela de inox com o suco de laranja com o coentro e os cravos. Ao final da cocção, retire da panela e deixe esfriar bem. Sirva o tender em rodelas alternadas com fatias de maçã verde.

2 – Para o chutney de maçãs: Numa panela de inox, refogue as maçãs, as cebolas e o alho juntamente com as especiarias. Junte o açúcar e o vinagre. Tampe e cozinhe até que as maçãs fiquem macias. Bata tudo num processador de alimentos.

3 – Acompanhamento: Reserve três xícaras do caldo da cocção do tender para hidratar três xícaras de couscous marroquino. Adicione uma dose de vermute e misture com uma xícara de amêndoas laminadas.

Receita de Tender glaceado com mel e especiarias

Ingredientes

*8 l de água para a cura

*2 copos de mel para a cura

*2 copos de açúcar para a cura

*2 copos de sal para a cura

*5 unidades de cravo para a cura

*2 unidades de anis estrelado para a cura

*5 folhas de louro para a cura

*4 ramos de tomilho para a cura

*1 unidade de canela em pau com 15 cm para a cura

*200 gramas de gengibre para a cura

*1 unidade de tender (aproximadamente 2 kg)

*250 ml de melado de cana (pote grande)

*250 ml de vinho branco seco

*4 unidades de cravo-da-índiaa gosto de gengibre ralado

*a gosto de pimenta-do-reino moída

*4 unidades de canela em pau mais ou menos de 10 cm

Modo de fazer

1 – Para curar o tender, cozinhe a peça com os demais ingredientes em uma panela grande por 20 minutos após a fervura. Retire e reserve a água em um recipiente. Após a água esfriar mergulhe a carne e deixe imersa por 3 dias para curar. Guarde em um lugar fresco ou na geladeira. Retire a carne da cura e cozinhe em água em temperatura baixa por 1 hora e 45 minutos. Deixe um dia na geladeira coberto com um pano para secar. Em seguida, defume.

2 – Defumação com serragem na panela

3 – Em uma panela de fundo grosso com tampa, use uma peneira de metal ou uma grade que possa se encaixar nas bordas sem que encoste no fundo. Forre a panela com papel alumínio e sobre ele coloque a serragem específica para isso. Na peneira ou grelha coloque o alimento a ser defumado. Tampe ou abafe com papel alumínio e leve ao fogo. A fumaça vai subir e envolver o alimento. Se preferir, utilize uma espagueteira e coloque o alimento na parte superior e a serragem no fundo da panela.

4 – Defumação no forno convencional

5 – Coloque a serragem ou o carvão em uma assadeira forrada com alumínio (se quiser pode incluir ervas aromáticas e especiarias), leve ao forno a 250 graus C na grade inferior e deixar fechado até que comece a liberar fumaça. Nesse momento coloque o alimento a ser defumado na grade superior usando, caso necessário um papel alumínio como suporte. O tempo vai variar de acordo com o seu gosto. Quanto mais tempo, mais defumado ficará.

6 – Depois de defumado, retire a casca e risque o tender na horizontal e na vertical, no encontro das linhas para ficar com cortes quadriculares. Misture o melado e o vinho branco com 4 cravos, o gengibre ralado, a pimenta-do-reino e os paus de canela. Mergulhe o tender na mistura. Coloque em uma forma funda e cubra com papel alumínio. Leve ao fogo por 30 minutos. Retire o papel e doure por 10 minutos. Decore com frutas secas e frescas.

Receita de Tender natalino com molho de laranja

Receita de Tender Natalino com molho de Laranja. Foto: Arquivo/ Letícia Akemi/Gazeta do Povo.

Ingredientes

*1 unidade de tender

*a gosto de cravo-da-índia

*o quanto baste de palito de dente

*1 pote de cereja

*a gosto de fios de ovos, rodelas de abacaxi ou pêssegos em calda para decorar

*1/2 copo de vinho branco seco ou de água

*500 ml de suco de laranja concentrado em garrafinha (molho)

*4 colheres de sopa de amido de milho (molho)

*1/2 xícara de água (molho)

*1 tablete de caldo de frango se desejar (molho)

*a gosto de sal (molho)

*a gosto de pimenta-do-reino (molho)

*2 xícaras de bacon (arroz)

*4 colheres de sopa de azeite de oliva (arroz)

*2 unidades de linguiça (calabresa fininha) (arroz)

*2 unidades de cebola média (arroz)

*2 dentes de alho bem picados (arroz)

*4 xícaras de arroz parboilizado cozido (arroz)

*1 unidade de cenoura ralada ou cortada em cubos pequenos (arroz)

*6 unidades de ovos inteiros (arroz)

*2 xícaras de batata palha (arroz)

*a gosto de salsinha (arroz)

*a gosto de cebolinha (arroz)

*1/2 xícara de parmesão ou queijo coalho ralado (arroz)

*a gosto de sal (arroz)

*a gosto de pimenta-do-reino (arroz)

Modo de fazer

1- Tender

Use uma faca bem afiada e faça cortes no tender em formado de losangos. Comece por um lado e depois faça os cortes transversais. No centro de cada losango, coloque um cravo da índia espetado. Coloque em uma assadeira e no fundo dela coloque ½ copo de vinho branco seco ou de água. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos. Depois de 30 minutos, retire o papel alumínio e deixe assar por mais 30 a 40 minutos. Retire e deixe esfriar um pouco para decorar.

Enquanto esfria, leve ao fogo em uma panela média o suco de laranja e deixe ferver. Caso queira, nessa hora coloque o caldo de frango e dissolva bem. Depois que começar a ferver, deixe 2 minutos. Misture à parte o amido na água. Despeje a mistura de amido e água na redução de laranja e misture bem, mexendo sempre. Se sua panela for de antiaderente, fica mais fácil. Deixe engrossar, cozinhe mais 2 minutos, acerte o tempero com sal e pimenta à gosto e sirva junto com o Tender Frimesa. Decore o tender com as frutas ou com os fios de ovos e coloque o molho à parte.

2 – Arroz especial natalino

Cozinhe o arroz e deixe separado. Comece dourando o bacon no azeite de oliva. Quando começar a soltar sua gordura, doure um pouco mais. Acrescente a calabresa cortada em cubos médios e doure um pouco mais. Quando estiver com uma coloração marrom escura, coloque o alho e doure 1 minuto. Junte a cebola cortada em tirinhas e a cenoura em cubinhos ou rodela e deixe a cebola ficar dourada. Retire todas as carnes e os legumes, mas deixe a gordura. Nessa gordura, coloque os ovos bem batidos e mexa bem para fazer um ovo mexido. Tempere com um pouco de sal e pimenta. Retorne as carnes e os legumes para a panela e coloque agora o arroz junto. Mexa bem, tempere com sal e pimenta e coloque a salsinha, cebolinha, batata palha e o queijo ralado. Mexa mais um pouco e sirva ainda quente.

*Receitas com informações do Bom Gourmet, da Gazeta do Povo

