A temporada do pinhão de 2021 chegou! Com o título de comida que é a cara de Curitiba, conquistado após a pesquisa realizada pela Pinó, o produto pode ser consumido em todo o Paraná a partir desta quinta-feira (1º). Fruto das araucárias, árvores protegidas pelo governo, o pinhão tem a época certa para ser coletado, sem comprometer a preservação da espécie. A recomendação é para que a colheita seja feita com o aproveitamento das pinhas caídas no chão.

Que tal aproveitar a temporada e ir além do pinhão cozido na água ou tostado no fogão a lenha? A gente reuniu três receitas publicadas no Bom Gourmet para você aproveitar aquele tempo a mais de cozinhar em casa e experimentar diferentes notações e nuances do produto tipicamente paranaense.

Entrevero de Pinhão

Chef Denyse Porto

Tempo de preparo: 30 min / Rendimento: 5 porções / Preparo: Fácil

Entrevero de Pinhão. Foto: Fred Kendi/Gazeta do Povo.

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite de oliva

400 gramas de pinhão cozido, descascado e cortado ao meio

400 gramas de alcatra em tiras

200 gramas de linguiça colonial

100 gramas de bacon

4 unidades de tomate grande, sem pele e sem semestes (cortados em cubos)

3 unidades de cenoura pré-cozidas, cortadas em rodelas

1 unidade de pimentão amarelo cortado em cubos

1 unidade de pimentão vermelho cortado em cubos

4 colheres de molho de soja

2 dentes de alho

sal a gosto

pimenta do reino a gosto

salsinha a gosto

cebolinha a gosto



Preparo

Em uma frigideira de ferro ou em um disco de arado, coloque o azeite e deixe esquentar.

Frite o bacon e a linguiça e depois adicione a carne. Depois de tudo bem frito, acrescente a cebola, os pimentões e a cenoura.

Refogue um pouco mais e em seguida junte o pinhão. Adicione o molho de soja, acerte o sal e tempere com pimenta-do-reino a gosto.

Finalize com salsinha e cebolinha verde.

Goulash de Pinhão

Chef Felipe Miyake

Preparo: Médio

Foto: Mariana Lima.

Ingredientes

250 gramas de carne de sua preferência

250 gramas de cebola picada

150 gramas de pimentão vermelho descascado e picado

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de páprica doce

50 gramas de manteiga

200 gramas de pinhão descascado

1 litro de caldo de carne

Preparo

Caramelize a cebola picada até que fique bem dourada.

Em outra panela pré-aquecida, sele a carne.

Depois, acrescente a cebola caramelizada, o pimentão e as pápricas.

Quando a receita começar a pegar no fundo da panela, acrescente um pouco de água. Assim que perceber que a cebola está se “desfazendo”, acrescente o caldo e, se necessário, mais um pouco de água.

Cozinhe por cerca de meia hora, depois acrescente o pinhão descascado e cozinhe mais um pouco, até que a semente amoleça.

Acerte o sal e sirva.

Cocada de Pinhão

Chef Roberta Schwanke

Preparo: Fácil

Foto: Letícia Akemi/Bom Gourmet.

Ingredientes

300 ml de água

150 gramas de açúcar

150 gramas de coco fresco ralado

150 gramas de pinhão cozido e ralado

150 gramas de leite condensado

150 gramas de creme de leite

fitas de coco para decorar a gosto

Preparo

Coloque em uma panela a água e o açúcar e leve para ferver em fogo médio, até quase chegar no ponto fio ou atingir 105 graus;

Quando atingir este ponto, acrescente o coco e o pinhão ralados e misture bem até ficar bem homogêneo; Acrescente o leite condensado e deixe engrossar até começar a desgrudar do fundo da panela;

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misture até ficar bem cremoso;

Doure as fitas de coco, de preferência em uma frigideira antiaderente, salteando sempre para não queimar! É possível fazer este processo no forno também.